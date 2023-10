«Je suis extrêmement déçue de cette sentence»

L’absolution conditionnelle obtenue par un militaire qui a étranglé son ex-conjointe lors de leur séparation continue de susciter son lot de réactions.

David Déry-Bédard, 46 ans, avait auparavant plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait par étranglement.

À l’émission «Dossiers en cours», la juge à la retraite Nicole Gibeault s’est dite «extrêmement déçue» de la décision du juge Jean Hudon.

Son absolution conditionnelle lui permettra de garder son emploi dans les Forces armées canadiennes.

Pourtant, un projet de loi adopté en 2019 spécifiait que certains facteurs aggravants, dont l’étranglement, ne justifiaient pas l’absolution conditionnelle, indique-t-elle.

«En plus, c’est un militaire. Rapidement, s’il y a quelqu’un qui devrait se retenir [...] Oui, on était dans un contexte COVID, on comprend qu’il y avait un couvre-feu et qu’il ne pouvait pas partir, il y a eu une querelle, mais rien ne justifie ces faits-là!» témoigne-t-elle.

Le juge, qui a affirmé que Déry-Bédard avait «une bonne moralité», a également souligné que le militaire n’avait pas d’antécédent judiciaire.

«Je pense qu’il faut vraiment tenter d’envoyer un message en matière de violence conjugale. Ici, on a un dossier avec voies de fait par étranglement. Alors, j’ai de la difficulté à le comprendre ce dossier.»

