Le chef Pierre-Olivier Pelletier s’illustre dans un concours gastronomique international

Pierre-Olivier, chef du restaurant Kebec Club Privé à Québec, rend honneur au Canada en faisant bonne figure lors de la compétition San Pellegrino Young Chef, dont la grande finale se déroulait à Milan les 4 et 5 octobre derniers.

Cette compétition représente les Jeux olympiques juniors de la cuisine. Cet événement d’envergure internationale est la culmination de deux années à scruter plus de 4000 candidatures provenant des quatre coins de la planète, en épurant la sélection grâce à des sélections régionales, pour arriver à 15 candidats âgés de 18 à 30 ans, représentant chacun leur pays ou leur continent.

En cinq heures, chaque chef, accompagné d’un mentor, devait préparer et présenter aux membres du jury son plat signature racontant une histoire dont les acteurs principaux sont les ingrédients, tout en faisant preuve de minutie, de raffinement et en démontrant la maîtrise totale de nombreuses techniques.

« Cette génération de jeunes chefs du monde entier façonne la gastronomie de demain », admet Hélène Darroze, elle qui siégeait à la table du Grand Jury, composé de cinq chefs parmi les plus influents de la planète.

Pía León du restaurant Kjolle à Lima au Pérou, Vicky Lau du Tate Dining Room à Hong Kong, Nancy Silverton du Osteria Mozza et Riccardo Camanini du restaurant Lido84 en Italie complétaient la table du jury. Ces derniers devaient analyser les quinze créations selon trois critères : la capacité technique, la recherche et l’histoire derrière le plat.

C’est le Portugais Nelson Freitas, du restaurant Fifty Seconds à Lisbonne, qui a su séduire à l’unanimité l’ensemble de la table avec son plat signature « Rouget croustillant, oursin et ail noir maison », louangé pour son extrême élégance, d’une juste balance entre intensité et finesse, puis représentant adroitement son enfance, ainsi que son parcours professionnel.

Le podium est complété par Ian Goh et Camille Saint-M’leux, représentant respectivement l’Asie et la France.

Pierre-Olivier Pelletier fait rayonner la gastronomie du Canada

Photo fournie par Le Cuisinomane

Tout juste écarté du podium, notre Canadien, Pierre-Olivier Pelletier du restaurant Kebec Club Privé à Québec, a su toucher les juges et les médias présents avec un discours émotif évoquant notamment l’importance des Premières Nations et la sous-représentation du Canada sur la scène gastronomique internationale.

Avec son plat « Canette vieillie et fumée au foin d’odeur, laque au sirop de bouleau, céréales croustillantes, jus de canard infusé aux céréales rôties et vinaigrette carotène, accompagnés d’un pain au blé ancestral au levain de carotte et beurre maison au miso », sa rigueur de travail et la qualité d’exécution ont largement impressionné, lui laissant droit à quelques acclamations quant à la cuisson du canard, l’élégance des carottes et la complexité du beurre maison au miso.

Photo fournie par San Pellegrino Young Chef

« J’ai tout donné. J’ai exécuté le plan à la perfection, j’ai offert ma meilleure performance à vie et je n’ai aucun regret » avoue Pierre-Olivier, quelques minutes après sa performance.

« Avec ce plat, je souhaitais rendre honneur à mon passé, mais aussi (et surtout) aux ingrédients qui ont façonné l’histoire du Canada, notamment le foin d’odeur [...]. Mon objectif premier était que les juges se souviennent de l’histoire du plat et de ses arômes, et je crois que c’est mission accomplie », termine-t-il.

Pierre-Olivier Pelletier et sa femme, Cassandre Osterroth, sont les deux chefs propriétaires du restaurant gastronomique Kebec Club Privé, situé dans la basse-ville de Québec.