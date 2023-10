Les deux chats de Catherine Gauthier

Catherine Gauthier s’est entourée de Maurice et Marcel, deux chats mâles aux personnalités diamétralement opposées. On peut facilement les imaginer se prélasser tranquillement dans le bureau de cette illustratrice et autrice formidable toutefois, il semble que ce ne soit pas le cas...

Présentez-nous vos deux chats.

Maurice est un chat domestique à poil court âgé de 7 ans. Il est de couleur noire. Marcel est un chat domestique à poil court tabby (tigré) de 3 ans.

Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter ces deux chats ?

J’ai toujours eu des chats donc, pour moi, c’est un indispensable dans un foyer. J’ai adopté Maurice à l’âge de 2 ans et nous sommes restés ensemble un an. Je craignais un peu qu’il s’ennuie alors j’ai adopté Marcel, toujours via un refuge. J’étais constamment à la maison à cause de la pandémie, alors c’était le moment parfait pour m’occuper d’un chaton.

Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Je ne suis pas très douée pour donner des noms à des chats alors j’y vais avec des prénoms humains. Ça me fait rire. En revanche, je suis une vraie Capitaine Haddock : je les affuble de mille et un surnoms... Ça va de « loupiot » à « creton d’eau douce ».

Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime énormément les chiens aussi, mais mon appartement est trop petit et sans cour arrière donc j’ai privilégié les chats.

Comment décrire en quelques phrases les personnalités de vos chats ?

Les deux ont des personnalités complètement différentes. Maurice est un introverti, plutôt solitaire alors que Marcel est son opposé. Il est très social, très vocal et toujours à mes côtés ; un vrai petit chien de poche !

Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Faire un lit avec Marcel est toujours toute une aventure. Il a encore une âme de chaton et adore « attraper » les couvertures.

Quelles sont leurs activités préférées ?

Pour Maurice, c’est dormir, alors que Marcel préfère faire le pied de grue devant sa distributrice de nourriture dans l’espoir de recevoir une croquette (il est souvent déçu).

Quel est leur endroit -préféré ?

Les deux aiment s’installer sur mon bureau. Se coucher sur mon clavier ou sur ma tablette graphique. De vraies pestes ! (Rires)

Qui s’occupe d’eux lorsque vous partez à l’extérieur, en vacances ou pour le travail ?

Pour un week-end, ma voisine vient s’assurer qu’ils sont OK. Pour de plus longs séjours, j’ai une amie trop géniale qui vient habiter chez moi, passer du temps en ville et s’occuper de mes bestioles.

En quoi vos chats peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

Marcel figure dans mon dernier roman graphique, Je pense que je n’en aurai pas, alors je dirais qu’il est une bonne source d’inspiration ! Il est un modèle parfait.

Tel maître, tel animal ?

Je dirai que je suis plus du type Maurice. Tranquille, réservée et toujours un peu nerveuse. C’est pourquoi je le comprends et respecte ses petits travers. Et comme les contraires s’attirent, j’avoue que j’aime bien Marcel, ma petite tornade.

À propos de Catherine Gauthier