Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Legends of Motown

Photo tirée du site web palaismontcalm.ca

Palais Montcalm

28 octobre, 20 h

Seize chanteurs et musiciens rendront hommage aux plus grands de l’ère Motown. La nostalgie sera au rendez-vous lorsque retentiront des chansons de Four Tops, The Supremes, Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Jackson 5 et les Vandellas. Une chorégraphie, des costumes et des performances vocales éblouissants feront revivre ces airs intemporels qui feront grimper l’énergie sur scène et dans la salle.

► 67 $, palaismontcalm.ca

Michel Sardou - Je me souviens d’un adieu

Centre Vidéotron

28 octobre, 19 h 30

Dans le cadre de son ultime tournée, l’icône de la chanson française Michel Sardou s’arrête au Centre Vidéotron pour le bonheur de son public québécois. Entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens, il puisera dans son vaste répertoire pour interpréter ses classiques revisités et toujours ô combien remarquables.

► À partir de 106 $, gestev.com

Jean-Thomas Jobin - Dix stricts trente thés un

Grand Théâtre de Québec

26 octobre, 20 h

Jean-Thomas Jobin présente son quatrième spectacle, dont le titre Dix stricts trente thés un démontre qu’il aime jouer avec les mots. « Mon absurdité et mon ironie teintent encore mon univers, mais je continue à m’ouvrir davantage sur des trucs réels que j’ai vécus, trucs souvent absurdes... », affirme l’humoriste.

► 34,35 $ (étudiant), 38,25 $ (régulier), grandtheatre.qc.ca

Une journée (pas si) ordinaire ou L’art quotidien de Pierre Ayot

Chiguer art contemporain

Jusqu’au 12 novembre, mercredi au dimanche de 12 h à 17 h ou sur rendez-vous.

L’artiste multidisciplinaire Pierre Ayot nous invite à jeter un regard attentif et ironique sur la société à travers les objets qui nous accompagnent dans nos gestes, nos activités et nos habitudes, puis à imaginer les moments d’émotion, de plaisir, de désir ou de contrariétés dont ces objets sont les témoins matériels.

► Gratuit, chiguerartcontemporain.com

Prix en art actuel du MNBAQ 2023

Musée national des beaux-arts du Québec

Dès le 26 octobre

Découvrez les talents de cinq femmes artistes, lauréates du Prix en art actuel du MNBAQ 2023. Plongez dans cinq univers marquants, cinq parcours riches de sens, que sont ceux de Maria Ezcurra, Anahita Norouzi, Celia Perrin Sidarous, Eve Tagny et Sara A. Tremblay. Cette exposition collective, présentée grâce à RBC Banque Royale, offrira une visibilité exceptionnelle à ces artistes qui recevront également 10 000 $ chacune. Le nec plus ultra de l’art actuel au Québec vous y attend !

► Prix variés, mnbaq.org