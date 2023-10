DeBrincat tout feu tout flamme

Menés par un Alex DeBrincat en pleine possession de ses moyens, les Red Wings de Detroit ont facilement disposé des Flames de Calgary par le pointage de 6 à 2, dimanche au Little Caesars Arena.

Seulement 37 secondes après le cinquième but des siens, DeBrincat s’est élancé dans le camp adverse avant de tromper la vigilance de Dan Vladar d’un tir des poignets pour signer un tour du chapeau. C’est d’ailleurs l’ancien attaquant des Sénateurs d’Ottawa qui avait ouvert la marque après 1 min 59 s de jeu.

DeBrincat est devenu le cinquième joueur originaire du Michigan à marquer trois buts dans une même rencontre pour les Red Wings.

Lucas Raymond et Justin Holl (trois aides chacun) ainsi que Dylan Larkin, avec un but et une mention d’aide, ont également largement contribué au gain de leur formation.

Chez les Flames, Andrew Mangiapane et Yegor Sharangovich ont assuré la réplique.

Detroit connaît un début de saison canon avec cinq victoires en six matchs pour 10 points. Les hommes de Derek Lalonde représentent également la meilleure attaque de la Ligue nationale (LNH) avec 30 buts.

Bruins - Ducks à TVA Sports

En ce moment, les Bruins de Boston (4-0-0) sont à Anaheim pour y affronter les Ducks (1-3-0). La rencontre est en cours à TVA Sports.

Tout va bien pour les Bruins : encore une fois, ils font mentir ceux qui les voyaient décliner en raison du départ de joueurs importants (Patrice Bergeron, David Krejci). Les hommes de Jim Montgomery ont cumulé une fiche de quatre victoires et aucune défaite jusqu’ici.

Pour les Ducks, c’est le processus de reconstruction qui se poursuit. Au rayon des bonnes nouvelles, il y a l’entrée en scène plutôt réussie du deuxième choix au total du dernier repêchage, Leo Carlsson. Dans le négatif, il y a la fiche de l’équipe : une seule victoire en quatre sorties.

(Avec l'Agence QMI)