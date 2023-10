«Ma priorité était de devenir un bon père de famille» -Ben Cahoon

L’ancien joueur vedette des Alouettes, Ben Cahoon, est un mormon, membre de l’Église de Jésus-Christ des saints. Cette religion millénariste, fondée sur le prosélytisme, s’appuie sur la Bible, mais ne fait pas partie du christianisme.

La dîme est la coutume selon laquelle les membres donnent un dixième de leur revenu annuel à l’Église. Elle constitue la principale source de revenus de l’Église.

Ben m’expliquait que la dîme n’était pas obligatoire. Chaque année, il remet un dixième de son revenu annuel à l’Église.

Sur le terrain, il n’a jamais eu à faire face aux insultes racistes des joueurs ou des partisans. Au contraire, il me confiait que la majorité des gens sont mal informés sur ses croyances et son mode de vie.

Souvent, il avait des conversations avec des amis ou des coéquipiers au sujet de son style de vie, mais il n’a jamais essayé de leur imposer son style de vie.

Une meilleure personne

Ses croyances religieuses ont eu un impact énorme sur sa vie personnelle et sa vie familiale. Ses convictions ont fait de lui une meilleure personne, mais il ne les a jamais imposées à ses quatre filles. Son enseignement religieux l’aide à savoir qui il est et à le guider dans ce qu’il veut devenir.

Cela l’a aidé à devenir un bon père de famille. Cependant, dans ce qu’il veut devenir, il n’a pas trouvé de réponse, mais il croit que ses croyances religieuses le guideront.

Ben est natif de l’Utah ; cependant, avant sa naissance, ses parents demeuraient en Alberta. Il est resté en Alberta et à Beaconsfield durant huit ans, car son père complétait ses études à l’Université Concordia.

Il a adoré son enfance au Québec, alors qu’il a fréquenté l’école primaire de Beaconsfield.

Il a découvert les plaisirs de l’hiver, comme glisser d’un toit d’une maison à deux étages dans un banc de neige.

Ben, qui suivait les prouesses du Canadien, des Expos et des Alouettes, n’aurait jamais pensé qu’un jour il porterait les couleurs des Als.

Ses 13 années avec les Alouettes lui ont permis de découvrir les quartiers où il a vécu, comme la Petite Italie et L’Île-des-Sœurs. Sa femme et ses quatre filles, qui ont appris à vivre comme une unité, se soutenaient mutuellement.

Congédié pour la première fois

Photo d'archives, REUTERS

Ben tes parents et grands-parents sont des Canadiens.

Ils demeuraient en Alberta. Avant ma naissance, mes parents ont déménagé en Utah, car mon père voulait y aller pour poursuivre ses études. La famille est retournée en Alberta pas trop longtemps après ma naissance. Aujourd’hui, je demeure tout près de Salt Lake City.

L’influence de ton père.

Son désir de gagner. Même si mes échecs étaient frustrants, ils m’ont permis de comprendre que je devais travailler dur si je voulais réussir.

Ton père, Ken, était l’entraîneur de l’équipe de basketball féminin.

Il était l’entraîneur de l’équipe de basketball féminin à l’Université de l’Alberta. Une fois à la maison, il me mettait au défi de voir qui ferait le plus de paniers.

Ta mère était l’équilibre de la famille.

Ma mère, Joan, était une mère attentionnée et remplie d’amour pour mes frères et sœurs. Elle dirigeait sa propre entreprise, mais chaque matin et chaque soir, nous prenions un repas chaud.

L’Évangile a amélioré ta vie.

Pour commencer, mes parents ne m’ont jamais imposé leurs pensées religieuses, je ne l’ai pas fait non plus avec mes quatre filles. C’est tout simplement mon choix de vie.

Il faut donner l’exemple.

Je ne peux pas forcer mes enfants à croire en ce que je fais, mais je dois les guider en leur donnant l’exemple. Nous sommes une famille qui va à l’église chaque dimanche, mais c’est le choix des enfants de nous accompagner. Mon épouse et moi sommes très fiers de nos quatre filles.

Le football était-il une priorité pour toi ?

Le football, c’était mon travail. Mon désir de gagner était mon objectif ultime. Je suis fier de ce que j’ai accompli avec les Alouettes. Cependant, ma priorité dans la vie, c’était de devenir un bon père de famille.

Comment as-tu accepté ta retraite de footballeur ?

Premièrement, je n’ai jamais pris ma retraite, j’ai simplement changé mon travail de footballeur pour celui de représentant des ventes.

Jason Maas a voulu t’engager comme adjoint à Edmonton.

L’actuel entraîneur en chef des Alouettes, Jason Maas, occupait à l’époque le même poste que celui qu’il occupait à Edmonton. Nous avons eu d’excellentes réunions, mais j’ai décidé, pour le bien de ma famille, de retourner vivre en Utah.

Ton épouse, Kim, est la pierre angulaire de la famille.

Elle a porté le poids de la famille pendant les années où j’ai joué. Les nombreux sacrifices qu’elle a dû faire, comme celui de devoir déménager chaque année sans jamais se plaindre. Elle a rendu possible que je joue. En terminant, dernièrement nous sommes les grands-parents d’une magnifique petite-fille.

La principale leçon que tu retiens.

Sans aucun doute, à travers les épreuves et les erreurs dans la vie, tu deviens une meilleure personne.

Tu as été engagé comme entraîneur à BYU.

J’ai passé quatre années formidables, mais le plus difficile a été le manque de pouvoir décisionnel avec les joueurs. Je ne pouvais pas décider comment un joueur allait jouer, mais simplement le guider.

Une première pour toi, tu as été congédié.

Après quatre ans de travail acharné, le personnel d’entraîneurs a été licencié. Je n’ai jamais été congédié pendant mes études secondaires, universitaires ou dans ma carrière professionnelle.

Ta réaction.

C’était comme si un marteau m’avait écrasé le crâne. J’étais ébranlé. Qu’allais-je faire pour nourrir ma famille et lui donner une bonne qualité de vie ? Cependant, je n’ai pas tiré de leçons de cette expérience.

Tu es retourné travailler comme entraîneur à BYU.

Quelques années plus tard, j’ai été réembauché comme entraîneur adjoint, pour être à nouveau licencié deux ans plus tard. Cette fois-ci, j’ai vraiment eu mal.

Perdre un match est démoralisant, mais perdre un emploi à 40 ans est très difficile.

Je ne recherche aucune sympathie, il y a bien pire que cela dans la vie. Cependant, j’ai compris pour la première fois ce que ressentait un joueur lorsqu’il était congédié. J’ai plutôt une pensée pour un jeune dans la vingtaine qui voyait son rêve se terminer.

Tu es VP aux ventes chez G2G

G2G est une entreprise offrant des barres protéinées, qui privilégie la livraison à domicile. Je souhaite implanter notre produit dans les grandes épiceries du Québec et du reste du Canada. La clôture d’une vente est satisfaisante, mais jamais comme après une victoire.