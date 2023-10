Ne désespérez pas, vous pouvez profiter de votre jardin jusqu’en décembre!

Une fois l’automne arrivé, il est plutôt triste de voir nos aménagements paysagers disparaître sous les protections hivernales tandis qu’il y a encore des feuilles dans certains arbres. Pourquoi couper les vivaces au ras du sol et rentrer les chaises de jardin dès qu’octobre est arrivé ?

Voici des plantes attrayantes durant la saison automnale et quelques idées d’arrangements végétaux qui vous permettront d’égayer votre jardin et d’en profiter jusqu’en décembre !

Durant la période automnale, on vend traditionnellement des asters et des chrysanthèmes dans les jardineries et les pépinières.

Photo fournie par Albert Mondor

Il existe aussi des annuelles permettant d’enjoliver les aménagements jusqu’aux premières neiges. Les giroflées, les pensées et les soucis des jardins produisent des fleurs jusqu’à une température de -10 °C, soit jusqu’à la toute fin de novembre, parfois même encore au début de décembre.

Certaines vivaces, telles que le chrysanthème du Pacifique « Silver and Gold », le géranium « Rozanne », la marguerite d’automne « Clara Curtis » et la mauve sylvestre « Zebrina », fleurissent sans difficulté jusqu’en décembre.

Photo fournie par Garden Gate

Dans les plates-bandes ou en contenant, ces plantes figurent parmi celles qui fleurissent le plus tardivement sous notre climat. Certaines années, alors que la neige tarde à recouvrir le sol, il arrive parfois qu’elles soient encore en fleurs à Noël !

Résister au gel

Outre ces annuelles et ces vivaces, vous pouvez introduire dans vos compositions automnales des plantes vivaces dont les feuilles décoratives résistent aux gels, comme les bergénias, le lierre commun, les heuchères et les orpins.

Photo fournie par Albert Mondor

Si on cultive ces plantes en contenant, elles peuvent être traitées comme des annuelles et mises au compost lors du démantèlement des arrangements. Il est également possible de les transplanter en pleine terre avant le gel du sol afin qu’elles puissent bien résister à l’hiver.

Vous pouvez aussi utiliser certaines graminées, comme les hakonéchloas, les laîches – habituellement nommées carex – et les miscathus, ou encore des arbustes au feuillage persistant, tels que les divers cultivars de bruyères d’automne et de fusains de Fortune ainsi que le thé des bois.

Photo fournie par Albert Mondor

Lorsque la température approche du point de congélation, les feuilles de ces arbustes se parent de jolies couleurs, allant de l’orange au pourpre en passant par le rose et le rouge. Quant à elles, les bruyères d’automne, aussi appelées callunas, produisent des fleurs blanches ou roses qui s’épanouissent parfois jusqu’à la fin de novembre.