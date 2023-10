Réveillez-vous, les Bills!

Les Bills de Buffalo sont méconnaissables et il faut se demander jusqu’à quel point ils vont poursuivre sur leur élan de gaspillage épouvantable de talent.

La défaite de 29-25 face aux Patriots doit impérativement sonner le réveil, et ce, une fois pour toutes. Cette équipe, qui devrait logiquement faire partie des meilleures de la NFL, présente maintenant un dossier très ordinaire de quatre victoires et trois défaites.

Outre une série de trois matchs face aux Raiders, Commanders et Dolphins, où les Bills ont vraiment bien paru, le reste de leur parcours est parsemé de déceptions.

Il y a eu le premier match face aux Jets lors duquel le quart-arrière Josh Allen a été nonchalant comme à ses débuts. Il y a eu la défaite à Londres contre les Jaguars et une victoire plutôt embarrassante pour l’attaque face aux Giants.

Rien, toutefois, n’arrive à la cheville de cette contre-performance face aux Patriots en termes d’ineptie de l’attaque et de porosité de la défense. Sur papier, en termes de talent, ces deux équipes ne devraient pas être dans la même ligue.

Sans conviction

Getty Images via AFP

Les Patriots s’amenaient dans cette rencontre avec une minable moyenne de 12 points par match. Leurs problèmes offensifs sont devenus la risée de la ligue et pourtant, face aux Bills, ils ont eu l’air des bons vieux Patriots des belles années.

Ce n’est absolument pas normal que Mac Jones, un quart-arrière qui semblait sur le point de perdre son poste, dépèce la défense en parcourant 75 verges en 1 min 46 s en toute fin de rencontre, lorsque les Bills venaient tout juste de prendre les devants.

Jones, qui ne comptait à ce jour qu’une seule remontée au quatrième quart en carrière, a fait ce qu’il voulait lors des 15 dernières minutes de jeu en réussissant 11 de ses 13 passes pour 127 verges et deux touchés.

À ce jour, sa fiche était de 0-14 lorsque l’équipe adverse marquait au moins 25 points. Les Bills semblaient tout simplement manquer de conviction et d’énergie en défense.

Les Patriots n’avaient pas marqué plus de 20 points dans un match cette saison. À leurs six premiers matchs, ils avaient inscrit un grand total de six points au premier quart. Ils en ont marqué 10 au premier quart face aux Bills, qui semblaient négligents, voire mal préparés.

Mac Jones a été frappé seulement quatre fois derrière sa ligne de mêlée, dont un seul sac du quart. Même un pivot limité physiquement comme lui finit par s’amuser au parc s’il n’a jamais personne dans la face. À cet effet, il faut lui donner du temps, mais depuis son retour au jeu, Von Miller exerce un impact minime.

Attaque en panne

Getty Images via AFP

Et que dire de l’attaque? Quand on parle de gaspillage de talent, c’est qu’il est inconcevable qu’une unité offensive menée par Josh Allen et Stefon Diggs soit aussi souvent inerte. On ne sait jamais quelle version offensive des Bills se présentera d’une semaine à l’autre.

Les Bills n’ont inscrit que trois points en première demie, pour porter leur total à 10 lors des trois dernières semaines. Ces lents départs deviennent une étrange habitude.

Josh Allen a été victime d’une interception dans un cinquième match cette saison. Ce n’est pas exactement le genre de constance qu’on recherche.

Encore une fois, parmi les ailiers espacés, il y a Diggs et personne d’autre. Gabe Davis est trop souvent fantomatique et il devient évident qu’il ne sera jamais un receveur numéro deux fiable.

Diggs a été limité à six réceptions pour 58 verges et a été ciblé 12 fois par Allen. Tous les autres ailiers espacés ont été ciblés 11 fois au total. Trop souvent, quand le premier choix d’Allen est éliminé de l’équation, la menace s’éteint.

Les Bills, malgré tout, ont le genre d’équipe qui peut coller une longue séquence de victoires. Le calendrier d’ici la fin de la saison s’annonce toutefois très relevé avec des duels face aux Bengals, Chiefs, Eagles, Cowboys et Dolphins, entre autres.

Il faut que le réveil sonne fort et vite parce que la saison pourrait vite prendre le clos.