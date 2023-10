«Révolution»: Andrey et Sophia écrasent les plus vieux

Le talent n’est pas une question d’âge, Andrey et Sophia l’ont prouvé, dimanche soir, lors de leur face-à-face à Révolution, contre Jasmyn et Volodymyr.

En choisissant de compétitionner avec un cha-cha, alors que leurs adversaires plus âgés ont opté pour une valse, Andrey et Sophia ont surtout misé sur la puissance, l’énergie et la fougue. «On savait que c’était une danse vraiment énergique et on se doutait que le public allait être avec nous, a expliqué Sophia dans un très bon français. On pratique ce style quasiment tous les jours, mais on a ajouté beaucoup de choses pour ce numéro.»

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

Même si cela sort de leur routine habituelle, les deux jeunes danseurs ontariens ont même inclus une révolution assez impressionnante. «C’est quelque chose qu’on ne fait jamais et je dois dire que c’était vraiment difficile à réaliser. Ça nous a demandé beaucoup de travail.»

À seulement 13 et 11 ans, le duo n’a pas eu peur de se frotter à un couple plus vieux et plus aguerri. «On savait qu’on avait à peu près le même niveau qu’eux, mais que les gens allaient être plus impressionnés de voir des plus petits aussi bons que les plus âgés.» Les maîtres ont apprécié le découpage de leurs mouvements, leur technique irréprochable et leur musicalité indéniable.

Photo fournie par Groupe Fair-Play / Thierry du Bois / OSA Images

Les deux jeunes danseurs travaillent sans relâche pour leur passion. Ils vont prochainement représenter le Canada dans une compétition en Angleterre, avant d’aller concourir aux États-Unis et à Calgary en novembre.