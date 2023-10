Soins de fin de vie et aide médicale à mourir

Je suis le conjoint d’une femme qui a demandé l’aide médicale à mourir il y a quelques mois. J’ai encore frais à ma mémoire les bouleversements que sa maladie lui a causés. Après deux mois de traitements intenses en chimio, avec des douleurs qui persistaient ainsi que des effets secondaires épouvantables, elle a décidé de tout arrêter pour demander l’aide médicale à mourir. Et croyez-moi, pour ceux et celles qui en douteraient, ma conjointe était une femme aimant par-dessus tout la vie. Je me permets donc de dire à la dame qui condamne cette pratique dans votre chronique de ce matin, qu’elle changerait certainement d’avis si elle avait vécu et enduré ce que ma femme a vécu et enduré.

À bon entendeur, salut !

Un correspondant dont la lettre portait la signature « Michel » m’a écrit quelque chose de semblable. On n’a pas le droit de faire dire n’importe quoi à la Loi sur l’aide médicale à mourir. Surtout que son encadrement est strict et que sa mise en place fut le fruit d’une longue étude concertée entre les partis siégeant à l’Assemblée.