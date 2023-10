[PHOTO] Visite nocturne de la ville du soleil

Dans plusieurs grandes villes nord-américaines, les centres urbains se sont souvent dévitalisés au profit des banlieues. En soirée durant les jours de semaine, on peut parfois se retrouver dans des cités dont l’apparence semble désertique. Ce fut le cas lors d’une escale à Phoenix, en Arizona. Cet endroit est une véritable capitale du soleil avec un ensoleillement comparable à celui du désert du Sahara. Le mercure monte à plus de 50 °C en journée au moment de ma visite. D’ailleurs, de janvier à mai, la météo est favorable pour la découverte de Phoenix. Outre le climat aride, cette cité du sud-ouest des États-Unis figure au 5e rang des endroits les plus densément peuplés du pays. Alors, c’est plutôt étrange de déambuler au cœur du centre-ville sans l’ombre d’un passant ou d’une voiture. Je me surprends même à traverser de grands boulevards en diagonale sans même regarder d’un côté ou de l’autre. Autre élément perturbant, un silence presque absolu règne dans les rues. Le plus souvent, les mégapoles ressemblent à des fourmilières bruyantes et très animées. Néanmoins, l’expérience de découvrir Phoenix en solitaire dépasse amplement mes attentes. Par contre, cette quiétude urbaine est alors troublée un instant par le passage d’un tramway. Je saisis aussitôt l’occasion de mettre un peu de vie dans ma photo.

Appareil : Canon EOS 5D MKII

Objectif : EF 17-35 mm

Exposition : 3,2 sec. à F/14

ISO : 100