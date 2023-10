Ça commence bien

Les ventes en ligne ont débuté en force, mercredi dernier, et les auteurs et éditeurs Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis espèrent que la réponse sera aussi forte avec cette fois la vente en librairie, à compter d’aujourd’hui (Renaud-Bray/Archambault et libraires Pantoute), de leur livre Là où tout a commencé ! – L’épopée des Nordiques dans l’AMH, sorti il y a une semaine. L’ouvrage de 175 pages (photo) regroupe des faits marquants, des anecdotes, des citations, des statistiques et près de 180 photos sur l’aventure des Nordiques dans l’AMH entre 1972 et 1979. La préface est signée par l’ex-journaliste sportif de Radio-Canada Gérard Potvin.

De retour en salle

Photo fournie par DCL, André Garant

Diffusion culturelle de Lévis (DCL) présente (depuis hier), jusqu’au 12 novembre, au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis, l’exposition des œuvres sélectionnées pour la 31e Vente aux enchères d’œuvres d’art réalisée au profit des artistes et de l’organisme. Le vernissage a eu lieu hier, alors que la vente aux enchères se tiendra le mercredi 15 novembre, à 18 h 30, à L’Anglicane de Lévis. Il sera nécessaire de confirmer votre présence au 418 838-6001 ou à dcl@ville.levis.qc.ca. Organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, cet événement permet la mise en valeur du talent d’artistes peintres et sculpteurs. Cinquante œuvres de qualité sont offertes à des mises à prix variées, accessibles à tous les budgets. https://espacedcl.ca/. Sur la photo, l’aquarelle Sans titre, d’André Garant.

Anniversaires

Photo d’archives

Louis Sleigher (photo), natif de Nouvelle (Gaspésie), hockeyeur qui a joué d’abord avec Birmingham dans l’AMH avant de se joindre aux Nordiques de la LNH entre 1979 et 1984 et d’être échangé aux Bruins de Boston (contre Luc Dufour), où il a terminé sa carrière en 1986, 65 ans... Les jumeaux Eddy et Nelson Dion Angélil, fils de Céline Dion et feu René Angélil, 13 ans... Ryan Reynolds, ancien mannequin, acteur (Dead Pool) et producteur canadien, 47 ans... Louis-Philippe Dandenault, comédien québécois, 50 ans... Lucie Laroche, conseillère municipale (district 4) à Lac-Beauport et ex-championne de ski alpin avec deux podiums en Coupe du monde, 55 ans... Marie-Josée Breton, CPA, CA, banquière privée chez RBC Banque privée, 58 ans... Chi Chi Rodriguez, golfeur gagnant de huit titres de la PGA entre 1963 et 1979, 88 ans.

Disparus

Photo fournie par Rich Lam/Getty Images

Le 23 octobre 2022 : Michael Kopsa (photo), 66 ans, acteur canadien (X-Men: Evolution, Mobile Suit Gundam et Fantastic Four)... 2020 : Jerry Jeff Walker, nom de scène de Ronald Clyde Crosby, 78 ans, auteur-compositeur-interprète américain de musique country... 2018 : Louis O’Neill, 93 ans, député de l’Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1981 et ministre des Affaires culturelles et des Communications... 2018 : Rod Rust, 90 ans, ex-entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Alouettes de Montréal... 2018 : Yolande D. Legault, 77 ans, députée de Deux-Montagnes (1985-1989) au PLQ... 2017 : Paul J. Weitz, 85 ans, astronaute américain, missions Skylab 2 Challenger (STS-6)... 2015 : Jim Roberts, 75 ans, ex-défenseur de la LNH (1964-1978) avec Montréal et St. Louis... 2008 : Me André P. Casgrain, 83 ans, juriste éminemment respecté de Cain, Lamarre, Casgrain, Wells... 2004 : Robert Merrill, 87 ans, baryton américain... 2003 : Jacques Lebrun, 75 ans, météorologue, surnommé « le prof Lebrun ».