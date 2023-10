«C’est toujours possible de s’en sortir»: mineur, il était dépendant à la cocaïne et au cannabis

«C’est toujours possible de s’en sortir», c’est le message que veut passer un jeune de 19 ans maintenant sobre depuis huit mois, alors qu’il a réussi à vaincre sa dépendance au cannabis et à la cocaïne qui avait débuté alors qu’il n’avait que 15 ans.

«C’était rendu chaque jour. Ça a commencé tranquillement, mais je me sentais bien quand je consommais donc j’ai commencé à consommer de plus en plus», a confié Samuel.

Vacillant entre drogues douces et drogues dures, ce dernier a finalement eu une prise de conscience lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’était plus sur le même train de vie que les autres jeunes de son âge.

«Je vivais seulement la nuit, j’avais de la difficulté à parler aux gens et à me faire des amis quand je ne consommais pas. J’étais rendu au fond du trou et c’est là que j’ai réalisé que je n’étais plus moi-même et que je méritais mieux que ça», a-t-il expliqué.

Photo Nicolas St-Pierre

Fier du chemin qu’il a parcouru, Samuel étudie aujourd’hui au cégep dans un programme qui le passionne et espère être un modèle pour les autres jeunes qui vivent actuellement ce que lui a déjà vécu.

«Ça parait insurmontable, mais il faut y aller une journée à la fois. Aujourd’hui, je suis heureux d’être moi-même, et la chose la plus importante à se dire c’est: je mérite mieux que ça», souligne-t-il.

Vaincre ses démons

À l’âge de 53 ans, Chantal a elle aussi vaincu sa dépendance au cannabis et aux opiacés. Celle qui a également suivi une thérapie souligne qu’elle prend beaucoup plus soin d’elle depuis.

Photo Nicolas St-Pierre

C’est à la suite d’une douleur aux dents que celle-ci est devenue accro aux opiacés qui lui avaient été prescrits au départ.

«Je travaillais aux soins intensifs pendant la COVID, je voyais beaucoup de morts, j’accumulais beaucoup de stress et ça me permettait de me sentir mieux», avoue-t-elle.

Elle explique d’ailleurs qu’une fois sa prescription terminée, elle était toujours en mesure de s’en procurer vu son emploi et c’est ainsi que sa dépendance s’est amplifiée.

«Personne ne savait autour de moi que j’avais une dépendance, mais quand je me suis rendu compte que j’étais rendue à commettre des délits pour combler mon manque, j’ai réalisé que j’avais besoin d’aide», précise Chantal.

Demander de l’aide

Si les deux ex-consommateurs sont aujourd’hui sobres, c’est grâce à l’organisme Portage dont l’objectif est d’aider gratuitement les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance.

C’est d’ailleurs à l’occasion de la 50e Fête de la reconnaissance de Portage que Le Journal est allé à leur rencontre dimanche.

Au total, ce sont 146 finissants de partout au Québec qui, entourés de leur famille, ont célébré leur accomplissement, maintenant que le volet clinique de leur réadaptation est complété.