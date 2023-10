Des députés visés par une campagne de désinformation chinoise

Affaires mondiales Canada affirme avoir détecté une campagne de désinformation visant des dizaines de députés canadiens ainsi que le premier ministre et le chef de l’opposition officielle.

Cette campagne, détectée par le Mécanisme de réponse rapide du Canada (MRR Canada) d’Affaires mondiales Canada (AMC), serait liée à la République populaire de Chine.

«À partir du début d’août 2023 et avec une ampleur croissante pendant la longue fin de semaine de septembre, un réseau d’ordinateurs zombies a laissé des milliers de commentaires en anglais et en français sur les comptes Facebook et X/Twitter de députés fédéraux canadiens», a écrit AMC dans un communiqué.

L’opération aurait ainsi ciblé des dizaines de députés de tous les horizons politiques et de plusieurs régions géographiques du Canada, y compris le premier ministre Justin Trudeau, le chef de l’opposition officielle Pierre Poilievre et plusieurs membres du Cabinet.

Ces pourriels prétendaient qu’un critique du Parti communiste chinois au Canada avait accusé les députés visés d’infractions criminelles et de manquements à l’éthique. La campagne comprenait également l’utilisation de vidéos modifiées numériquement par l’intelligence artificielle (deepfake), qui ciblaient ces députés.

«Tous les parlementaires ont été informés de cette campagne et ont reçu des conseils des responsables du MRR sur la façon de se protéger contre une ingérence étrangère, ainsi que des informations sur la manière de signaler toute activité d’ingérence étrangère présumée», a-t-il été précisé.