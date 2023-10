Disparue depuis 27 ans: où est Lucie Bouchard?

Il y a 27 ans aujourd'hui, Lucie Bouchard, une préposée aux bénéficiaires passionnée d’histoire et de nature, a disparu à bord de sa Honda Civic violette à Montréal et n’a plus jamais donné signe de vie. Pas une journée ne passe sans que son frère se demande ce qui lui est arrivé, lui qui espère un jour pouvoir mettre une date au lieu d’un trait d’union sur sa pierre tombale.

Photo d'archives, le Journal

« Les gens qui sont assassinés ou qui meurent dans des accidents de voiture, c’est d’une grande tristesse, mais au moins, leurs proches peuvent entamer leur deuil, lance Pierre Bouchard, les yeux pleins d’eau et la voix écorchée par les sanglots. Ils ont un lieu pour se recueillir, un lieu significatif. Moi, j’ai une pierre tombale avec une année de naissance et un trait d’union. C’est tout ce que j’ai. »

Deux kilomètres trop tôt

Le 23 octobre 1996, Lucie Bouchard devait aller reconduire sa sœur chez elle, mais elle l’a plutôt forcée à sortir du véhicule deux kilomètres plus tôt sans trop donner de raison [voir ci-dessous].

C’est la dernière fois que quelqu’un l’a vue vivante. Une dizaine d’années auparavant, la femme de 30 ans avait reçu un diagnostic d’épilepsie. Malgré sa médication, elle pouvait faire une crise de deux à trois fois par mois, et celles-ci la désorientaient.

C’est d’ailleurs sa maladie qui a fait en sorte que le dossier fut initialement traité avec beaucoup de sérieux par les policiers, qui ont rapidement lancé un avis de recherche sur les ondes radio.

Pendant les mois qui ont suivi, de nombreuses démarches d’enquête ont été effectuées afin de résoudre ce mystère.

« On ne disparaît pourtant pas comme ça, sans laisser au moins un petit indice », avait dit à l’époque le sergent-détective Jean-Yves Mailloux, responsable de l’enquête, lors d’une entrevue avec Le Journal.

Or, à peine quelques années plus tard, le dossier était classé « inactif » et très peu de démarches ont été faites depuis 1998, comme en témoigne le dossier d’enquête auquel nous avons eu accès.

Des hypothèses nombreuses

Lorsqu’on lui demande l’hypothèse la plus plausible, selon lui, Pierre Bouchard répond promptement.

« Je ne le sais pas. Tout ce que j’ai, ce sont des questions. Est-ce qu’elle a été assassinée ? Violée ? Est-ce qu’elle a eu un accident ? Toutes les hypothèses sont possibles. »

À l’époque, l’entourage de Lucie Bouchard avait été interrogé et ses journaux intimes avaient été scrutés. L’hypothèse d’un geste volontaire ne semble pas avoir été envisagée sérieusement, selon le rapport d’enquête.

Si Pierre Bouchard commençait à se faire à l’idée que sa sœur était morte, le commentaire d’une enquêteuse en 2009 l’a ramené dans un tourbillon d’émotions.

« Je pense qu’elle me trouvait chialeux, parce que j’essayais de faire relancer l’enquête, et puis elle m’a dit : “Monsieur Bouchard, parfois, des gens disparaissent et ne veulent pas se faire retrouver”. »

Depuis ce temps, bien que ça lui semble invraisemblable, Pierre Bouchard ne peut s’empêcher de se demander si sa sœur n’est pas allée refaire sa vie ailleurs.

Le SPVM a refusé de commenter le dossier, mais la lieutenante-détective Andréanne Laplante assure que celui-ci est une priorité et sera revu au cours des prochains mois par un enquêteur d’une nouvelle section spécialisée dans ce type de dossiers.

Les coulisses de l’enquête

23 octobre

Lucie Bouchard passe la soirée chez son frère, Yves, dans son appartement rue D’Hérelle, dans Saint-Michel, en compagnie de sa sœur, Hélène. En fin de soirée, vers 21 h 45, elle dépose sa sœur à l’angle des boulevards Saint-Michel et Crémazie Est, à environ deux kilomètres de son appartement. Selon son frère, elle semblait désorientée et aurait forcé sa sœur à descendre de son véhicule plus tôt que prévu sans aucune raison concrète.

Bien que très inquiète de l’attitude de sa sœur, Hélène Bouchard descend de la voiture. Elle remarque que Lucie reprend l’autoroute vers l’est, alors qu’elle devrait prendre la direction ouest pour retourner chez elle à Brossard.

Hélène retourne seule dans son appartement, qu’elle partage à l’époque avec son frère, Pierre Bouchard, un étudiant en droit. Ce dernier décide d’aviser immédiatement la police.

Dans les jours suivants :

Les recherches débutent rapidement. Un message est envoyé sur les ondes et les policiers ratissent les secteurs connus de la disparue.

On appelle son employeur, son neurologue, et on rencontre sa famille immédiate et ses amis.

On vérifie les hôpitaux de la région, son logement et la morgue. On refait de possibles trajets avec des membres de la famille.

On consulte son compte bancaire – elle n’a que 6 $ dans son compte et aucune transaction n’est faite. Elle avait sur elle entre 10 $ et 15 $ en argent comptant.

On téléphone à la pharmacie, où sa prescription n’est pas renouvelée. Lucie était partie sans sa médication.

La disparition commence à être relayée par certains médias.

On vérifie toutes les informations reçues – certains croient l’avoir vue dans des endroits publics comme des pharmacies ou des restaurants.

Vérification des postes frontaliers.

Pendant ce temps, la famille fait ses recherches de son côté et parcourt la région.

Novembre 1996 :

Recherches en hélicoptère afin de retrouver sa Honda Civic violette.

Des médiums sont consultés par des membres de la famille en quête de réponses.

La cavalerie est déployée sur le Mont-Royal à la suite d’une info plus crédible d’un médium.

La fiche dentaire de la disparue est demandée afin de faire des comparaisons dans l’éventualité où on trouverait un corps.

Ses journaux intimes sont analysés.

Novembre 1997 :

Un nouvel enquêteur est assigné au dossier et en prend connaissance.

La carte d’assurance-maladie n’a jamais été renouvelée ni utilisée depuis sa disparition.

Vérification avec la plaque d’immatriculation – aucune interception ni contravention depuis l’année passée.

Vérification à la fourrière, à la morgue, au bureau des passeports, dans les stationnements de l’aéroport et à l’aide sociale.

Recherche faite au Canada pour voir si un corps non réclamé peut correspondre.

Janvier 1998 :

Une plaque d’immatriculation semblable à celle de Lucie Bouchard aurait traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à la hauteur d’Otay Mesa. Des vérifications sont faites, sans plus. Il s’agit de la dernière piste sérieuse connue au dossier.