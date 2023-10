Le Québec est numéro 1!

Chers amis, sortez le gâteau et le champagne, il faut célébrer!

En effet, selon les calculs effectués ces derniers mois par Michel Girard et les journalistes de la section Argent du Journal, le Québec est le champion canadien de l’inflation.

Le champion des taxes et des impôts.

Le champion de l’aide aux entreprises.

La deuxième province en ce qui a trait aux dépenses gouvernementales.

Et la deuxième province la plus endettée du pays.

Comme a dit René Lévesque: «Nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple!»

On accumule les records

C’est ici que le citoyen est le plus taxé et le plus imposé.

Trouvez-vous que vous en avez pour votre argent?

Êtes-vous contents des services que l’État québécois vous procure?

Trouvez-vous que c’est tiguidou?

Hier, le site Index Santé nous apprenait que le temps moyen d’attente dans les urgences au Québec était de 5h39.

Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière: 16h05.

Taux d’occupation des urgences: 110%.

La proportion de nos établissements scolaires en mauvais état est passée de 59% à 61% depuis un an.

Il y a tellement d’écoles vétustes au Québec que le gouvernement veut revoir la façon d’évaluer l’état des bâtiments scolaires!

Quatre mille profs ont déserté nos écoles en trois ans.

Le quart des enseignants quittent la profession dans les cinq premières années.

Près de la moitié des infirmières jettent l’éponge avant l’âge de 35 ans.

Le roulement de personnel dans les hôpitaux du Québec est de deux à trois fois trop élevé.

Selon un sondage effectué par la compagnie de pneus Nokyan Tires, c’est au Québec que l’on trouve les pires routes en Amérique du Nord. Le ministère des Transports juge que 44% des routes, des viaducs et des ponts du Québec sont dans un mauvais ou un très mauvais état.

Le Québec est en train de péter au frette. Ça craque de partout.

Malgré tout l’argent qu’on envoie au gouvernement.

Depuis 2018, le Québec a eu la plus faible performance au pays en termes de création d’emplois!

Et c’est au Québec que l’on enregistre le plus faible taux de croissance de la population active au Canada.

L’emploi dans le secteur public au Québec est en hausse de 14,4% par rapport à 2018. Les emplois dans le secteur public représentent aujourd’hui 22,75% de l’ensemble des emplois au Québec.

Près d’un Québécois sur quatre travaille pour le gouvernement!

On est les champions des fonfons!

Un état sclérosé

Après ça, François Legault pense qu’il a perdu les élections partielles de Jean-Talon à cause du troisième lien...

Les gens ne sont pas fous. Ils ont des yeux pour voir. Ils savent que rien ne va sur le terrain! Que malgré les belles paroles et les belles promesses, il n’y a eu aucune amélioration notable depuis l’arrivée de François Legault au pouvoir.

Que le Québec continue de se dégrader à la vitesse grand V.

L’État québécois, qui était pimpant et fringant dans les années 60, est atteint d’arthrose, de sclérose.

Il a de la difficulté à marcher.

À quand une deuxième Révolution tranquille?