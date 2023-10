Les guerres sont en train de nous faire oublier l’autre menace, celle des changements climatiques

Aujourd’hui, alors que le monde est témoin d’effroyables guerres et que des vies sont tragiquement interrompues, il est naturel et humain que notre attention soit accaparée par ces urgences.

À chaque instant, nous sommes confrontés à des récits de conflits, de territoires déchirés et de vies brisées.

Ces événements, capturant notre attention avec une intensité inégalée, nous plongent dans une myopie involontaire, où l’urgence du moment éclipse les menaces silencieuses et croissantes de notre avenir.

Pourtant, derrière le bruit des armes, un autre tambour bat inexorablement, celui du dérèglement climatique. Une menace qui, à terme, pourrait s’avérer plus dévastatrice que n’importe quelle guerre.

La symphonie assourdissante de la guerre: quand l’urgence éclipse l’essentiel

La nature humaine est câblée pour répondre à l’immédiat. Nos émotions sont exacerbées par les images de villes dévastées et d’enfants traumatisés.

Les guerres, dans leur brutalité manifeste, exigent et méritent notre attention. Chaque conflit raconte une histoire d’ambitions, de rivalités et de souffrances.

Et dans cette marée montante de désespoir, il est tout à fait naturel que notre énergie collective soit concentrée sur la quête de solutions, de réparations et de paix.

Mais cette focalisation, aussi justifiée soit-elle, a un coût. Elle occupe l’espace médiatique, politique et mental, créant ainsi un écran de fumée qui masque d’autres menaces, plus insidieuses et tout aussi dangereuses.

Des menaces qui, contrairement aux conflits géopolitiques, ne connaissent pas de trêve et n’opèrent pas sous des bannières nationales ou des idéologies claires.

Les murmures du climat: une mélodie en sourdine aux conséquences assourdissantes

Le dérèglement climatique avance à pas feutrés, touchant chaque continent, chaque pays, chaque communauté.

Ses effets, bien qu’initialement subtils, ont le potentiel de provoquer des déplacements de population, des pénuries alimentaires et des conflits liés aux ressources, d’une ampleur bien supérieure à ceux que nous connaissons aujourd’hui.

Mais, ironiquement, ce géant silencieux est souvent oublié, éclipsé par le tumulte des événements actuels.

Il est essentiel de réaliser que le changement climatique n’est pas seulement une question environnementale. Il est profondément politique, économique et social.

Sa progression bénéficie à ceux dont les intérêts économiques sont menacés par la transition vers un monde plus vert. Et pendant que les conflits actuels détournent notre attention, ces acteurs profitent de l’ombre pour retarder, voire détourner, les actions cruciales nécessaires pour lutter contre cette crise.

Il est impératif de comprendre que le monde n’a pas le luxe de traiter les crises séquentiellement. Nous ne pouvons pas attendre la fin des conflits d’aujourd’hui pour nous attaquer aux défis climatiques de demain.

Le bruit de la guerre, bien que percutant, ne doit pas nous rendre sourds aux murmures de notre planète agonisante.

Dans ce duel entre l’urgence du présent et les périls de l’avenir, il est de notre responsabilité collective de prêter attention aux deux. Car en négligeant l’un, nous risquons d’exacerber l’autre, entraînant l’humanité dans un cercle vicieux de chaos et de destruction.

Dans cette symphonie mondiale, il va falloir entendre et répondre à chaque note, avant qu’il ne soit trop tard.