Gros coup de pouce pour les Produits du Québec

À compter d’aujourd’hui, il sera encore plus facile de savoir que tel ou tel produit est local quand on se rend à la quincaillerie ou au magasin de plein air. L’organisme Les Produits du Québec vient d’ajouter de nouveaux détaillants à ses partenaires.

• À lire aussi: Après les aliments, la certification «Produits du Québec» prend de l’expansion

«Tout est encore à bâtir, mais ça avance et on est fier du chemin parcouru», lance Elfi Morin, qui dirige l’OBNL depuis sa création, il y a un peu plus d’un an.

Les trois marques de certification – produit, fabriqué ou conçu au Québec – seront désormais visibles chez BMR, SAIL, DeSerres et JC Perreault.

Elles l’étaient déjà chez Jean Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Souris Mini depuis 12 mois.

Photo d'archives, Chantal Poirier

«Les détaillants sont importants pour nous, car c’est là que les gens peuvent mieux voir nos logos», explique la patronne de l’OBNL.

Rien de mieux, dit-elle, que d’arriver à la quincaillerie et de voir que telle marque de peinture est locale et que telle autre ne l’est pas.

«À prix égal, les chances sont excellentes pour que vous preniez le produit d’ici, mais il faut que vous le sachiez, qu’il vient d’ici», illustre Elfi Morin.

C’est exactement ce sur quoi planche son équipe depuis ses débuts: rendre les produits d’ici plus visibles et leur donner une meilleure chance de succès sur les tablettes ou en ligne.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Un logo payant pour les fabricants

Les Produits du Québec a octroyé une ou l’autre de ses trois certifications à 141 entreprises pour un total de 53 000 produits, jusqu’à maintenant.

Des entreprises comme Bleu Lavande, Adrien Gagnon ou Cascades font sans surprise partie du lot.

D’autres entreprises moins connues du grand public, mais dont les produits sont très connus, font aussi partie des adhérents.

«Chacune des entreprises paye un frais d’adhésion, ce qui ne vient pas avec une promesse de ventes accrues. Elles le font car elles y croient», assure Mme Morin.

L’exemple de Lavo saute aux yeux. Vous ne connaissez pas Lavo? Normal. Mais vous connaissez certainement La Parisienne, Arctic Power ou Hertel, trois marques de produits fabriqués par Lavo.

«Les logos de Les Produits du Québec seront bientôt ajoutés sur nos produits. Nous croyons à la mission. En plus de la visibilité accrue, notre adhésion nous procure également un avantage concurrentiel au Québec, car la compétition des grandes marques internationales est très féroce», indique le responsable du marketing chez Lavo, François Woods.

Elfi Morin fait le même pari : les consommateurs qui verront le logo de Produits du Québec à côté de ces produits seront davantage enclins à les acheter, que ce soit chez BMR, Jean Coutu ou Brunet.

Même chose pour les matelas Avanti vendus chez JC Perreault ou la peinture Laurentide vendue chez BMR.

«Notre but depuis le début, c’est d’aider les consommateurs à faire des choix logiques. On va continuer», lance Elfi Morin.

Cousin du Panier Bleu

L’idée de marques de certification «Produits du Québec» vient de l’époque où le Panier bleu est devenu une entreprise privée, à l’été 2022.

Le gouvernement de la CAQ de François Legault cherchait par tous les moyens à encourager l’achat local et l’OBNL que dirige Mme Morin est donc soutenu par l’État du Québec.

Produits du Québec compte ainsi de grosses pointures sur son CA: la SAQ, la STM et Anges Québec ont tous un représentant, par exemple.

Lors de sa première année, l’OBNL n’a pas chômé, comme en font foi les nombreux produits vérifiés que l’on retrouve chez Jean Coutu. On parle d’un total de plus de 5000 produits, qu’aucune succursale unique de la chaîne ne tient tous.

Le processus qui débute avec la certification peut donc être amélioré, convient Elfi Morin, afin que davantage de produits soient identifiés en magasin.

«On travaille bien sûr sur cet aspect-là aussi, c’est important pour le consommateur», dit-elle.

D’autres importants détaillants seront annoncés sous peu, en même temps que sera lancée une campagne publicitaire à la télé, le 20 novembre.

Les Produits du Québec en chiffres

141 entreprises adhérentes

53 000 produits vérifiés

8 détaillants partenaires

13 mois d’existence