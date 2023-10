Manger local pour moins cher, même l’hiver, au Québec

Depuis quelques années, la culture en serre connaît un essor fulgurant au Québec.

Il faut dire que le secteur est stimulé par des investissements publics massifs au nom de la souveraineté alimentaire. Pouvons-nous déjà en sentir les impacts à l’épicerie? Est-ce réaliste d’espérer se nourrir de fruits et légumes locaux sans se ruiner même l’hiver au Québec?

La réponse courte est oui, mais pas de tout. Le Québec se spécialise dans la culture de certains aliments en particulier. La majorité de notre production en serre se compose de tomates, de laitues et de concombres. On observe une amélioration de la fréquence des aubaines sur ces trois aliments en particulier au cours des deux dernières années. Elle peut s’expliquer par l’augmentation de l’offre.

Cette tendance est encore plus marquée en hiver, où même si nous pouvions déjà trouver des tomates du Québec en plein mois de janvier il y a quelques années, il était pratiquement impossible de les trouver au même prix que ceux des importations du Mexique.

C’est de bon augure pour l’hiver qui arrive à grands pas. Si la tendance se maintient, il ne serait pas étonnant de voir l’écart s’améliorer encore un peu plus entre les produits de serre et les importations, surtout pour les tomates et les laitues.

C’est beaucoup plus facile de choisir un produit local quand nos prix sont dans la course, n’est-ce pas? Et tout le monde y gagne, surtout en période de forte inflation.

Malgré ces prouesses, le Québec reste un producteur marginal pour une grande variété d’autres fruits et légumes en serre, dont les fraises, qui ne comptent que pour 0,6% de notre production. Tant que le Québec ne produira pas plus et ne suffira pas à la demande, il faudra s’attendre à payer le gros prix pour des fraises goûteuses l’hiver. On les voit parfois en circulaire, mais rarement à un prix qui vaut le détour.

En fin de compte, la culture de fruits et légumes en serre au Québec pourrait bien être la solution dont nous avons besoin. Elle garantit un approvisionnement constant en produits frais, tout en contribuant à maintenir des prix abordables pour les consommateurs. Grâce à cette pratique, les Québécois peuvent savourer la fraîcheur de l’été même au cœur de l’hiver, tout en soutenant une agriculture locale florissante.

Quoi surveiller à l’épicerie

Parlant de culture en serre, il y a de belles aubaines sur les concombres locaux dans presque toutes les grandes bannières cette semaine. Goûtez-y!

Nous sommes toujours en période de transition et les aubaines sur les fruits sont plutôt rares. Pour compenser, on a de particulièrement belles offres sur le fromage cette semaine. En vérifiant les dates de péremption (et en ayant assez d’espace dans votre réfrigérateur), il y a peut-être de bons achats à faire en prévision des Fêtes.

Il y a de belles aubaines sur les huîtres cette semaine et on peut s’attendre à en voir d’autres dans les prochaines semaines.