Recherché: le fils d’un chef de police soupçonné d’avoir tiré sur deux officiers

Le fils du chef de la police de Nashville se trouverait depuis samedi sur la liste des individus les plus recherchés au Tennessee pour avoir vraisemblablement tiré et blessé deux officiers lors d’une poursuite avec un véhicule volé.

«Je suis choqué et profondément attristé d’apprendre que mon ex-fils, avec qui je n’ai eu que très peu de contacts pendant de nombreuses années, est le suspect dans la fusillade de cet après-midi [...] Mes pensées et mes prières vont aux deux officiers», a confirmé le chef de la police de Nashville, John Drake, selon The Tennessean dimanche.

Samedi, la police de La Vergne au Tennessee répondait à un appel pour un véhicule volé au moment où des coups de feu auraient été tirés dans leur direction, au moment où ils auraient tenté de discuter avec le suspect.

«Ils ont pris contact avec un sujet. Ils ont eu du mal avec ce sujet. Au cours de cette bagarre, le suspect a sorti une arme de poing et a tiré des coups de feu», a relaté le chef de la police de La Vergne, Christopher Moews, en précisant que deux d’entre eux avaient été atteints de projectile, selon le média local.

La police rechercherait ainsi toujours John Drake Jr., 38 ans, qui serait considéré «armé et vraiment dangereux» par le Bureau d'enquête du Tennessee, selon The Tennessean.

«Malgré mes efforts et mes conseils au cours de ses premières années et de son adolescence, mon fils [...] a eu recours à des années d'activités criminelles [...] Il ne fait plus partie de ma vie depuis un certain temps», a poursuivi son père, en demandant à quiconque aurait des informations de contacter la police pour qu’il soit «retrouvé et tenu responsable de ses actes».

De leur côté, les deux officiers blessés, identifiés comme Ashely Boleyjack et Gregory Kern, auraient été transportés en centre hospitalier pour leurs blessures, mais on ne craindrait pas pour leur vie. L’un d’entre eux avait été atteint à l’épaule gauche, tandis que l’autre aurait subi des blessures dans l’aine et à l’avant-bras droit.

