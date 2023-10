Trump s’enfonce pendant que Biden se redresse

C’est dans à peine plus d’un an que nos voisins américains se rendront aux urnes et les deux adversaires présumés sont au coude à coude.

Une année en politique, c’est à la fois long et très court, mais si la semaine dernière devait créer une tendance, elle serait nettement favorable à Joe Biden.

Les limites de la violence et de l’intimidation

Pour peu que vous me lisiez régulièrement, vous savez que je suis inquiet pour la démocratie américaine.

Il est difficile de demeurer imperturbable devant le nombre croissant d’Américains qui sont insatisfaits de leur démocratie ou qui n’y tiennent tout simplement plus.

Donald Trump s’est fait le porteur de cette déception et de ce rejet, n’hésitant pas à contourner les règles, à insulter, à solliciter l’extrême droite et même à défier les tribunaux.

La semaine dernière, la justice a une fois de plus démontré qu’elle constituait un rempart efficace pendant cette période trouble.

Après avoir sciemment provoqué les juges chargés des procès intentés contre lui, le 45e président a obtenu un second bâillon, une amende et un avertissement sévère. S’il persévère, c’est derrière les barreaux qu’il apprendra le verdict.

Pire, en Géorgie cette fois, deux de ses anciens avocats qui figuraient au nombre des dix-neuf accusés ont décidé de plaider coupables.

Là où Donald Trump devrait s’inquiéter, c’est que ses deux anciens alliés ont obtenu des peines presque ridicules au regard de la gravité de leurs gestes. Pourquoi? Parce qu’ils acceptent maintenant de collaborer.

Pour mettre un terme à cette semaine pénible, Donald Trump a vu son candidat préféré être brutalement rejeté pour le poste de speaker de la chambre des représentants.

D’autres élus républicains ont dénoncé l’intimidation et les menaces du clan Jordan. Il semble qu’on trouve enfin le courage de s’opposer à des pratiques mafieuses et de ne plus courber l’échine.

Pendant que les républicains s’entredéchiraient et paralysaient le congrès, Joe Biden relevait un défi majeur.

La valeur de l’expérience

Il est beaucoup trop tôt pour confirmer que Joe Biden parviendra à éviter l’escalade tout en demeurant solidaire d’Israël. Il faudrait cependant être malhonnête pour affirmer qu’il n’a pas été à la hauteur.

Vieux routier des affaires internationales, il s’est à la fois montré empathique, ferme et déterminé. Qu’il s’agisse de son discours en Israël ou de celui du lendemain dans le bureau ovale, il a fort probablement prononcé les deux meilleurs discours de l’ensemble de sa carrière politique.

Autant sur la scène internationale que chez lui, Biden a su se poser en champion de la démocratie. À ceux qui évoquent son âge avancé, il a répondu par la sagesse de l’expérience en affirmant que la colère est souvent mauvaise conseillère.

Je ne sais pas si le leadership de Biden et des États-Unis est suffisamment fort en 2023, mais comme Canadien et Québécois, entre sa vision et celle de Trump, le choix me semble facile à faire.