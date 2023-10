8 tours guidés d’histoires de fantômes pour frissonner en octobre

Le mois d’octobre est synonyme d’épouvante, avec l’Halloween qui approche et l’ambiance mystérieuse de l’automne. C’est le moment idéal pour se plonger dans l’univers des fantômes et des légendes effrayantes. Voici huit circuits à travers différentes villes, chacun offrant une expérience singulière pour les amateurs de frissons, de paranormal et d’histoires qui vous glacent le sang. Ils sont au Québec, en Ontario et dans les États américains voisins.

1. Enquête paranormale au cimetière Sainte-Antoine à Montréal

© Photo adobe stock par Serge

L’entreprise Montréal Hanté propose d’entreprendre une enquête paranormale au vieux cimetière de Sainte-Antoine, là où l’on comptait plus de 50 000 sépultures, dont certaines dans des fosses communes en raison d’épidémies de choléra. Malgré le fait que l’endroit se soit transformé en parcs, la terre, elle, renferme toujours le mal-être des victimes et la mémoire de nombreux patriotes qui y ont été exécutés devant la prison Au-Pied-du-Courant. Dans cette ambiance morbide, les visiteurs pourront apprendre à communiquer avec les esprits en utilisant divers outils dirigés par un chasseur de fantômes professionnel. En français et en anglais.

2. Visites fantômes du Vieux-Québec à Québec

© Photo pexels par Luc

Des guides costumés emmènent les participants dans une promenade nocturne à travers les rues du Vieux-Québec. Pendant 90 minutes, à la lueur d’une lanterne, ils y découvrent 400 ans d’histoires qui sommeillent encore dans la pierre de ces façades. Les récits de meurtres, d’exécutions, de mystères et de fantômes, agrémentés de détails historiques, font voir la capitale sous un tout autre œil. En français et en anglais.

© Photo tirée du site Web de Musée Pop

Cette visite est un véritable «retourne-temps»: elle plonge les visiteurs dans la vie en prison au 19e siècle. Quatre parcours différents présentés par le Musée Pop racontent l’histoire de cet établissement carcéral. En faisant appel à des projections, à des effets sonores et à d’autres technologies numériques, le musée tente d’évoquer l’émotion chez les visiteurs, sachant que les murs renferment toujours les plaintes du passé. Cette expérience, qui s’adresse à tous les curieux de plus de 8 ans, promet de véritables photos d’archives et des témoignages sur la vie en milieu carcéral. En français et en anglais.

4. Tour guidé de l’ancienne prison du comté de Carleton à Ottawa

© Photo tirée de la page facebook de Saintlo Ottawa Jail

L’une des anciennes prisons les plus hantées en Amérique du Nord se trouve à Ottawa et ouvre ses portes aux visiteurs les plus courageux. The Haunted Walk anime cette visite déconseillée aux jeunes enfants pour explorer les histoires effrayantes de cet endroit mythique où il y a eu de nombreux morts en raison des conditions d’incarcération et d’exécutions publiques. L’endroit, transformé en auberge de jeunesse depuis 50 ans, accueille les voyageurs qui souhaitent dormir en cellule et risquer de faire la rencontre des esprits d’anciens prisonniers qui s’éveillent la nuit. En français et en anglais.

5. La marche hantée à Kingston, en Ontario

© Photo pexels par Jem Photography

Ce circuit guidé emmène les participants dans le vieux quartier de Sydenham à Kingston, où ils découvrent tour à tour des hôtels hantés, des cimetières cachés et bien d’autres histoires qui donnent la chair de poule. Organisée par The Haunted Walk, cette visite convient tant aux jeunes qu’aux plus vieux. D’une durée approximative de 75 minutes, le parcours traverse des lieux reconnus pour être occupés par les esprits tels que l’ancien palais de justice, où l’on pendait haut et court les criminels, ainsi que la cour de Kingston, qui abrite de lugubres souvenirs. En français et en anglais.

6. Activités paranormales au Théâtre Elgin and Winter Garden à Toronto

© Photo pexels par Harrison Haines

La légende veut que l’on doive toujours laisser une lumière allumée sur scène lorsqu’un théâtre se vide et est plongé dans le noir entre deux représentations. Cette lueur, appelée sentinelle ou servante, sert à ce que les esprits qui habitent le lieu puissent s’y retrouver. Cette superstition prend encore plus de sens au Elgin and Winter Garden, l’un des théâtres les plus réputés pour ses histoires de fantômes. Cette expérience offerte par The Haunted Walk permet aux petits groupes de découvrir ce lieu hanté. Les participants, tous âgés de 18 ans ou plus, sont amenés à enquêter dans le noir et à tenter de communiquer avec les esprits du théâtre. Attention, cette épreuve n’est pas pour les froussards! En anglais, mais l'entreprise offre d'autres tours thématiques en français.

7. De vraies histoires criminelles à Burlington au Vermont

© Photo tirée de la page facebook Vermont Tourism

Orchestrée par la compagnie The Queen City Ghostwalk, cette promenade animée par l’historienne Thea Lewis emmène à la découverte des crimes les plus sinistres de Burlington. À travers les histoires racontées, les visiteurs feront la rencontre de personnages saisissants tels des fantômes de théâtre, des contrebandiers et des tueurs en série, tout en explorant leurs repères. Cette expérience est destinée aux personnes de 16 ans et plus. Uniquement en anglais.

8. Sur les traces des fantômes et des gangsters à New York

© Photo pexels par Lexi Lauwers

Ces tours guidés aux référents historiques sont proposés par l’entreprise Gangsters and Ghost. Comme leur nom l’indique, ces visites d’une durée de deux heures explorent les côtés sombres de la ville de New York. Les visiteurs parcourent des lieux réputés pour les fantômes et les gangsters, notamment des scènes de crime de la mafia dans le quartier Little Italy et des maisons hantées dans le quartier West Village. Les récits détaillent comment les gangs ont dirigé leurs empires criminels dans les quartiers tels que Five Points, Chinatown et Greenwich Village et racontent des anecdotes qui forcent à garder l’œil ouvert. Uniquement en anglais.

© Photo tirée de la page facebook McKibbin's Irish Pub

Parce que même les lieux de rassemblement où l’on embrasse la vie nocturne cachent une part de vice et de noirceur, Montréal hanté présente un parcours qui dévoile les sombres histoires des bars de la métropole. Au menu, quelques légendes racontées autour d’un verre dans trois différents pubs parmi les plus hantés de la ville. Il faut évidemment être majeur pour pouvoir participer à cette sortie.

