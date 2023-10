[BALADO] «La Zone payante»: quelle équipe de la NFL va rebondir après une dure défaite?

Il y a quelques semaines à peine, quelques équipes à travers la NFL semblaient définitivement se démarquer du lot pour filer droit devant dans la course aux grands honneurs. Puis, la semaine 7 est arrivée et plus aucune certitude ne tient avec plusieurs canons qui ont été démantelés. La Zone payante se demande cette semaine qui est dans le vrai gros trouble et qui va rebondir.

• À lire aussi: Le Québécois Sidy Sow a joué un rôle clé dans le regain de vie des Patriots

• À lire aussi: Dans les coulisses de la NFL: le «grand choc culturel» de la copine de «LDT», une historienne de l’art parachutée à Kansas City

Les 49ers avaient été couronnés de manière quasi unanime comme la meilleure équipe de la ligue il y a deux semaines et, depuis, deux défaites de suite ont ébranlé les perceptions.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les Dolphins représentaient une menace constante avec leur attaque dévastatrice, mais pour la deuxième fois face à un adversaire de qualité, ils n’ont pas été de taille.

Les Bills, qui sont considérés depuis trois ans maintenant comme des aspirants sérieux au trône, viennent de disputer trois mauvais matchs de suite, surtout celui de dimanche dernier face aux Patriots.

Et que dire des Lions, qui semblaient enfin avoir confondu les sceptiques avant de se faire ramener sévèrement sur terre par les Ravens?

Les vrais prétendants sont-ils vraiment ceux que l’on pense? Mauvaise passe à traverser ou signe d’un déclin inattendu? On en discute dans les actualités de la semaine et dans nos prédictions pour la semaine 8. En espérant d’ailleurs que cette semaine ramène nos coanimateurs sur les rails après une semaine 7 dévastatrice, marquée par son lot de surprises!

Cette période de l’année est aussi celle de la date limite des échanges. On s’y attarde en nommant certains clubs qui pourraient être acheteurs et quels gros noms risquent d’être ciblés.

On répond évidemment à vos nombreuses questions et on vous invite comme toujours «Au Bar!». C’est un rendez-vous!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l’équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette