Chocolats Favoris: un autre opposant à la démolition du bâtiment

La levée de boucliers se poursuit contre la démolition de l’actuel bâtiment patrimonial abritant l’entreprise Chocolats Favoris, dans le Vieux-Lévis.

Informée des menaces qui pèsent sur l’immeuble situé au 32, avenue Bégin, la Fédération Histoire Québec vient d’envoyer un message clair aux élus de la Ville de Lévis, de même qu’à Serge Bonin, président du comité de démolition de la ville de Lévis et porte-parole de l’opposition.

Le groupe s’oppose lui aussi à la démolition. L’entreprise veut démolir l’actuel bâtiment patrimonial pour en reconstruire un nouveau, au même endroit.

« On s’adresse aux élus. On croit qu’il y a lieu d’intervenir avec une inspection par des spécialistes. On ne démolit pas n’importe quoi. Il y a un attachement. Il faut avoir l’heure juste parce qu’un doute subsiste. Je crois que la ville sera à l’écoute », précise le président du comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec, Clément Locat.

La lettre envoyée aux membres du conseil municipal va dans le même sens.

«Ce magnifique immeuble d’une grande valeur patrimoniale contribue à la qualité architecturale de cette rue commerciale; toutes les mesures doivent donc être prises pour éviter sa démolition. Nous recommandons fortement de conserver le bâtiment original car on ne construit pas du “patrimoine neuf”. Démolir un bâtiment ancien constitué de matériaux nobles pour le remplacer par un simulacre n’est pas une solution défendable», écrit notamment M. Locat, qui exige une contre-expertise.

Argument rejeté

Ce dernier rejette la menace d’effondrement du bâtiment, «un argument qui ne convainc plus personne», dit-il.

Une juste évaluation du bâtiment et des coûts réels de restauration permettrait, selon lui, d’obtenir une décision éclairée par le comité de démolition.

Fondée en 1965, la Fédération histoire Québec demande enfin à Lévis de prendre tous les moyens disponibles pour protéger et mettre en valeur l’immeuble.

Des opposants

Une demande de démolition a été déposée en bonne et due forme par Chocolats Favoris. Selon les dirigeants, il s’agit de la seule option possible au tableau.

Pour sa part, le maire de Lévis, Gilles Lehouiller a salué la volonté de la maison-mère de s’installer de façon permanente dans le Vieux-Lévis.

La demande de démolition a déjà provoqué la grogne chez une centaines de propriétaires de maisons patrimoniales du quartier. Des citoyens se sont également mobilisés pour sauver la maison centenaire.