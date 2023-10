Comment l’amour peut-il s’éteindre au point de se haïr?

Avec mon mari, nous avons visionné la série documentaire présentée sur Netflix basée sur le fameux procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Un procès qui a montré le plus laid de l’être humain mis en situation de se défendre quand son vis-à-vis l’accuse. J’avais suivi ça dans le temps et je m’étais sérieusement demandé si ces deux-là s’étaient vraiment aimés avant, pour se détester autant ensuite. Avez-vous une explication vous ?

Une femme encore amoureuse de son mari après trente-six ans

Vous parlez ainsi parce que ça va bien entre vous, mais vous n’avez aucune idée de ce que vous pourriez penser si, une fois l’amour envolé, vous étiez mis face à l’obligation de vous défendre en Cour pour des choses que vous considérez ne pas avoir faites.

Et dans le cas précis de ce procès hautement médiatisé, pour paraphraser ma collègue Sophie Durocher : « La violence des propos qui ont circulé pendant ce procès sur les médias sociaux est inquiétante. La rapidité de jugement, par des gens qui disaient : “Moi je sais”, alors qu’ils ne savaient rien, est étourdissante. »

Un temps de réflexion me semblerait nécessaire pour analyser le fait que l’amour peut naître et mourir sans que l’entourage ne puisse savoir pourquoi. L’amour relevant de l’instinct animal, qui peut prétendre connaître sa fin de façon définie ?