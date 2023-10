Des projets de transport trop chers: Marchand d’accord avec Guilbault

Bruno Marchand et Geneviève Guilbault s’entendent sur un point: les projets de transport structurant coûtent trop cher au pays en raison notamment du manque d’expertise, et le maire estime que le tramway souffre actuellement d’être le seul projet prêt à démarrer au Québec.

Les deux politiciens ont tous deux réagi hier au reportage du Journal qui démontrait que partout au pays, les coûts des projets de transport structurant explosent.

«J’étais allée en mission en Europe et j’étais revenue en disant: “Mon Dieu que c’est compliqué ici et que c’est cher ici comparé à l’Europe”», a relaté la ministre des Transports. «Et là, on voit bien que ça s’explique notamment par le fait qu’on en fait peu ici [de grands projets de transport collectif], donc moins d’expertise», a-t-elle continué.

Un constat partagé par le maire de Québec. «Elle a raison quand elle a dit que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça devrait coûter. Je suis d’accord avec elle», a lancé Bruno Marchand.

«On manque de concurrence. On manque de projets qui créent de la concurrence. Quand vient le temps d’ouvrir des appels d’offres, on n’a pas suffisamment de joueurs et d’options» pour faire baisser le prix, dit-il. «Est-ce que le tramway souffre d’être le seul projet de ce type-là [...], la réponse est oui. Il faut partir quelque part.»

Photos Stevens LeBlanc

La solution dans une agence?

Pour la vice-première ministre, la solution – bien qu’elle s’abstienne de la nommer clairement – semble passer par la création d’une agence des transports. Le maire estime qu’une telle entité peut être «intéressante», mais il soutient que le tramway ne peut pas se permettre d’attendre. «On est prêts à partir, à aller de l’avant. Il ne faut pas ralentir.»

Le gouvernement doit se doter d’une vision claire du développement des transports structurants partout. Cela attirera l’expertise de plusieurs entreprises, croit-il.

Investir massivement

Un avis partagé par Jackie Smith, cheffe de Transition Québec et conseillère de Limoilou. «La constante remise en question du tramway, c’est du jamais vu, déplore-t-elle. On ne met pas la hache dans les autres projets parce que ça coûte plus cher.» Selon elle, le gouvernement devrait investir massivement pour doter chaque grande ville du Québec d’un réseau structurant. Cela enverrait un «signal aux consortiums» de se lancer en affaires ici.

Pour Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec, le projet de tramway ne se compare pas aux autres projets ailleurs au pays parce que les coûts continuent d’augmenter bien qu’on ait retranché plusieurs éléments au projet initial. Il estime que la création d’une agence est une «bonne idée à long terme, mais à court , ça ne changera rien pour le projet de tramway».

— Avec la collaboration de Marc-André Gagnon, Bureau parlementaire