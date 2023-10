Du plomb et des métaux lourds dans votre chocolat d’Halloween

Alors que la fête de l’Halloween arrive à grands pas, l’organisation américaine Customer Reports a partagé des nouvelles qui font peur à propos de la composition des produits chocolatés populaires que l’on retrouve dans les sacs de bonbons des enfants: du plomb et des métaux lourds.

La société de défense des consommateurs a découvert des niveaux «inquiétants» de plomb et de cadmium dans un tiers des produits testés, des mélanges à brownies jusqu’à la poudre de cacao.

D’ailleurs, leur rapport a été associé à l’entreprise Hershey’s Co., le plus grand fournisseur de chocolat aux États-Unis, les appelant à intensifier ses efforts pour réduire le niveau des métaux.

Blair Gable, Ottawa Sun

«Nos tests ont révélé que d’autres marques ont réussi à produire du chocolat contenant moins de métaux lourds et qui sont plus sûrs pour les consommateurs», a affirmé le directeur Brian Ronholm.

«En tant que marque de front populaire, il est temps pour Hershey’s de s’engager fermement et dans un délai raisonnable à éliminer les niveaux dangereux de métaux lourds dans ses produits.»

Photo Tango Photographie

Le chocolat sous la loupe

À la suite de découverte l’année dernière de quantités potentiellement dangereuses de métaux lourds dans certaines marques de chocolat noir, des scientifiques ont effectué de nouveaux tests sur d’autres types de chocolat et de produits alimentaires fabriqués avec du cacao.

Les produits passés sous la loupe ont compris notamment des barres de chocolat, de la poudre de cacao, des pépites de chocolat, et des mélanges de chocolat chaud, brownies et gâteaux.

Photo adobe stock

Les quantités détectables de plomb et de cadmium ont été décelées dans les 48 produits testés, et 16 d’entre eux présentaient des niveaux «sévères» pour l’un des deux métaux lourds.

Selon leurs experts, une exposition à long terme, et même à de petites quantités de métaux lourds, peut entraîner des problèmes de santé dans le développement du cerveau des enfants.

Carlos Amat, Calgary Sun

Customer Reports précise que le problème des métaux lourds se calcule à l’échelle de l’industrie et s’applique à toutes les marques, pas seulement Hershey’s.

À l’article, le National Confectioners Association a répondu que «le chocolat et le cacao sont sûrs à la consommation» et que «la sécurité alimentaire et la qualité restent nos plus hautes priorités».