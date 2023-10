François Legault, souverainiste dans le placard, devrait faire son «coming out»

Au fond de lui-même, au fond de ses tripes, François Legault est souverainiste. Tout le monde le sent, tout le monde le sait.

Il faut dire qu’il l’a été les cinquante premières années de sa vie. Ça ne ment pas.

Mais un jour, au milieu des années 2000, il s’est dit que l’indépendance était inatteignable politiquement, et qu’il fallait rassembler les nationalistes autour d’un autre programme autour d’un nouveau programme pour faire bouger le Québec, et se débarrasser du Parti libéral, qui confisquait le pouvoir. C’était un pari légitime, et compréhensible, à ce moment de notre histoire.

Mais jamais, au fond de lui-même, il ne s’est dit: le Canada est mon vrai pays. Le renoncement à la souveraineté chez lui n’a jamais voulu dire qu’il adhérait existentiellement au Canada. C’était un choix stratégique, pas une conversion du cœur. Il n’a jamais trop su comment se positionner sur cette question, d’ailleurs. Quand on lui demandait pourquoi il refusait d’engager un troisième référendum, il répondait : parce qu’on va le perdre. Manière de dire comme une autre qu’il s’identifiait encore au camp du Oui.

Le retour de la question nationale avec le grand affrontement entre souverainistes et fédéralistes qu’il annonce lui complique la vie.

Les circonstances devraient l’amener à renouer avec ses convictions profondes, mais il se croit obligé de refouler sa vraie nature. Il est en ce moment dans une situation de déficit d’authenticité. Il ne connecte pas avec lui-même: comment pourrait-il connecter avec les Québécois? C’est ce qui explique qu’il traverse une aussi mauvaise passe politiquement.

C’est un souverainiste dans le placard. Mais il n’ose le dire, non plus que l’assumer, car il craint que ses amis du boys club caquiste ne le lui reprochent.

Il craint que ses amis ne le rejettent, et lui disent que le souverainisme, c’est peut-être respectable dans les marges, ou au confessionnal, mais que cela n’a pas sa place dans la famille caquiste.

Mais que se passerait-il s’il décidait demain de faire son coming out, de s’afficher? Quitte à faire son coming out de la manière suivante: «chers Québécois, j’ai essayé, depuis dix ans, de renforcer la position du Québec dans le Canada. J’ai échoué, parce que je ne pouvais pas réussir. Le Canada est irréformable. Il est temps de se l’avouer. Le Québec doit devenir un pays. Nous en sommes capables. Et je vous invite à me suivre dans cette belle aventure».

Les Québécois répondraient : «mais on le savait déjà, Monsieur Legault ! On le savait, que vous étiez souverainiste, même si vous disiez ne pas l’être. On le sait, que vous avez essayé d’aimer le Canada, de vous marier avec lui, de le trouver désirable. Mais on savait bien que vous vous faisiez violence: l’orientation politique d’un homme n’est pas artificielle, et vous avez beau avoir essayé d’être un autre que vous-mêmes, cela ne pouvait pas fonctionner.»

Plus encore : certains de ses amis qui pour l’instant, grognent, le suivraient. Ils se diraient : ok, avec lui, on embarque. François Legault pourrait entrainer avec lui dans le camp national une bonne partie du milieu économique et de notre bourgeoisie, comme Robert Bourassa aurait pu le faire au début des années 1990.

Il pourrait passer à l’histoire à la manière de l’homme qui, à travers un parcours complexe, a su conduire son peuple à l’indépendance.

Ce rôle lui irait bien.

Mais pour l’instant, il se refuse à ce destin, il reste dans son placard, il continue de vouloir nous faire croire qu’il n’est pas souverainiste, il va peut-être même redire qu’il voterait Non à un référendum, et chaque fois, il aura l’impression de se piler sur le cœur, de se renier, de trahir qui il est, et de vivre une autre vie que la sienne.

François Legault, père fondateur d’un Québec souverain? Ce serait bien. Il le pourrait. Mais il s’en empêche.

François Legault, enfermé à jamais dans son placard fédéraliste, et se choquant de se faire rappeler ce qu’il est devenu, quand on lui rappelle qu’il parle comme Jean Charest et Jean Chrétien? C’est aussi possible. J’ajoute que c’est triste comme tout.

Mais il n’est pas interdit de penser que le jour où Paul St-Pierre Plamondon organisera le troisième référendum, celui de la victoire, François Legault sorte alors de son placard pour aller voter Oui en cachette.

Il n’est jamais trop tard pour s’assumer.