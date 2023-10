Hausse historique: 872 000 personnes ont recouru aux banques alimentaires chaque mois

Le nombre de Québécois faisant face à l’insécurité alimentaire explose en raison de l’inflation au point où les banques alimentaires font face à une hausse historique des demandes et doivent aider 872 000 personnes chaque mois.

«Avant, on aidait 30 ou 40 familles par semaine, maintenant on doit offrir du dépannage alimentaire à environ 70-80 familles hebdomadairement. L’augmentation s’est observée en l’espace de quelques mois», déplore Hameza Othman, chef de service accueil et intégration à La Maisonnée depuis 18 ans.

Le même constat se fait dans chaque organisme de la province, puisque l’aide apportée par les Banques alimentaires du Québec a augmenté de 30% par rapport à 2022 et de 73% en comparaison de la situation en 2019, selon le rapport Bilan-Faim 2023, publié mercredi.

Photo Marianne Langlois

Chaque mois, le réseau vient en aide à 872 000 personnes, ce qui constitue une «situation historique», selon les organismes présents sur le terrain.

Le portrait des Québécois qui ont besoin d’aide pour se nourrir s’est d’ailleurs diversifié puisque de plus en plus de personnes qui ont un emploi y ont quand même recours.

« La plupart des gens [qui viennent à l'organisme] travaillent, certains ont un emploi et parfois même deux [...] ce qui revient souvent, c’est le prix des aliments, tout a augmenté et les gens n’y arrivent plus », a-t-il ajouté.

Un manque de denrées

Le réseau de banques alimentaires fait face à une telle pression que 71% d’entre elles ont déclaré manquer de denrées provenant de leurs sources d’approvisionnement habituelles en 2023. Avec la demande qui ne fait qu’augmenter, des organismes ont été contraints de refuser des gens. C’est le cas de Jeunesse au Soleil, une banque de dépannage d’urgence qui vient en aide à près de 150 familles chaque jour de la semaine.

«Pendant une semaine, on a dû mettre sur pause le dépannage alimentaire [pour les nouvelles familles] le dollar nous amène moins loin qu’il nous amenait l’année dernière et l’année précédente, on a moins d’aliments à offrir», explique Ann Saint Arnaud, directrice des communications à l’organisme.

Plusieurs autres organismes craignent aussi des bris de services en raison de la pénurie, notamment à cause du personnel qui est épuisé.

«Nous lançons un appel haut et fort aux gouvernements, mais également aux organisations et à la population en mesure de nous soutenir : nous avons besoin de votre aide pour répondre aux besoins urgents», a insisté M. Munger.

«Nous ne pourrons avoir un impact durable dans la lutte contre la faim au Québec. Cela devra passer par l'implantation de politiques de lutte à la pauvreté», a-t-il ajouté.

Questionnée dans les corridors de l’Assemblée nationale à savoir si le gouvernement répondrait positivement à la demande des banques alimentaires, «nous serons au rendez-vous», a répété mercredi la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantale Rouleau.

Elle a toutefois soigneusement évité de préciser le montant qui leur sera accordé – les banques alimentaires réclament 18 millions $ – puisque les discussions se poursuivent avec les principaux organismes concernés.

«Je vois très bien ce qui se passe sur le terrain. Je suis très à l'écoute, très sensible aussi, a-t-elle assuré. [...] Avec le coût de la vie, on voit plus de Québécois aller vers les banques alimentaires. Il faut s'assurer effectivement que les entrepôts soient pleins et que la distribution puisse se faire.»