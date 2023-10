Place de la Cité installe des barrières: les visiteurs devront payer après deux heures d’utilisation en semaine

L’instauration d’un tarif de stationnement au centre commercial Place de la Cité à Québec fait sourciller, même si le propriétaire de l’immeuble, le Groupe Mach, assure qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’agir ainsi pour contrer les abus.

Depuis peu, les personnes qui se rendent en voiture à Place de la Cité ont constaté l’apparition de barrières de stationnement automatisées. Le Groupe Mach explique qu’avec le retour des employés dans l’édifice, les cases pour les visiteurs étaient souvent difficiles à trouver.

Plutôt que d’avoir à payer une carte mensuelle pour aller travailler deux ou trois jours par semaine au bureau, des travailleurs utilisaient les espaces pour les clients du mail. Pas moins de 4000 personnes travaillent à Place de la Cité, dont près de la moitié pour Retraite Québec qui a son siège social à cet endroit.

«La nouvelle réalité post-pandémique, en ce qui concerne la souplesse des exigences de travail en présentiel chez nos locataires d’usage bureau, fait en sorte qu’un nombre important de leurs employés tentent par tous les moyens d’éviter la tarification mensuelle en utilisant les cases réservées aux visiteurs», a affirmé Michel Ayotte, vice-président, bureau de Québec, pour Mach.

Pour contrer ce problème, le propriétaire des lieux a implanté de nouvelles technologies afin d’offrir un menu flexible pour les employés de bureau. De plus, les visiteurs disposent de deux heures de stationnement gratuit pour aller faire leurs emplettes. M. Ayotte ajoute que les barrières seront levées la fin de semaine.

Diane Tremblay

Place de la Cité désirait aussi éviter de devenir un stationnement incitatif lors de la mise en service éventuellement du tramway, a ajouté le gestionnaire.

Des clients irrités

Même s’ils bénéficient de deux heures gratuites, des clients rencontrés sur place par Le Journal mercredi étaient surpris et choqués. Certains tentaient même de reculer pour éviter les barrières, comme nous avons pu le constater à maintes reprises.

«Quand on a vu ça, on est allé dans le stationnement de l’autre bord de la rue, du côté de Laurier Québec où c’est gratuit et on a traversé à pied. Je ne comprends pas. C’est ridicule. Ça fait des années qu’on vient ici et on n’a jamais eu ce problème-là. C’est désagréable. Au moins, il y a une option: aller de l’autre bord», a confié un client.

Les commerçants du centre commercial ont eu des échos de changement de politique.

«C’est un peu la confusion qui règne. C’est une affaire qui n’était pas payante avant et tout à coup, ça change. Il y a beaucoup de monde qui n’aime pas ça. Il y a aussi beaucoup de monde qui paye encore en argent comptant», a fait valoir Wilson Michael, gérant du restaurant Normandin.

Le Groupe Mach a également déployé des systèmes de gestion et de contrôle des stationnements au Complexe Jules-Dallaire, ainsi que dans d’autres propriétés qui lui appartiennent sur la colline Parlementaire à Québec et dans le quartier Saint-Roch.