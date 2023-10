Les autobus vides, ça n’existe pas, selon QS et l’Alliance TRANSIT

Les autobus vides, ça n’existe pas, selon le député solidaire Etienne Grandmont et Sarah Doyon, porte-parole de l’Alliance TRANSIT, qui milite pour un meilleur financement du transport collectif.

Même si l’achalandage des sociétés de transports «est un peu moindre» qu’avant la pandémie, «on est loin d’avoir des transports collectifs qui sont vides, on est plus proche, en fait, de la pleine capacité», a soutenu Mme Doyon, lors d’un point de presse avec les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale, mercredi.

«Il n’y a pas ça, des autobus vides», a-t-elle répété, en répondant aux questions des journalistes.

Un «mythe» à défaire

«Il n’y a aucune société de transport qui fait rouler des bus vides», a affirmé à son tour le porte-parole de Québec solidaire en matière de transports, Etienne Grandmont.

Selon lui, il s’agit même d’un «mythe qu’il faut absolument défaire». «Ce que les gens voient, des fois, c’est des bus vides en tête de réseau, en début de parcours, puis, au fur et à mesure qu’ils vont se rapprocher du centre-ville, ils vont se remplir puis ils vont être pleins de gens debout, classe sardine», a-t-il illustré.

«Il y a même certaines sociétés de transport qui ont dépassé leur achalandage prépandémique, on peut penser à Sherbrooke, c’est aussi le cas à Laval la fin de semaine, alors que, les jours de semaine, en pointe, on dépasse le 90 % de l’achalandage», a souligné Mme Doyon, lors d’un point de presse partisan.

Offre insuffisante

Entourée des critiques en transports des trois partis d’opposition, la porte-parole d’Alliance TRANSIT a jugé «absolument inacceptable», l’offre gouvernementale récemment mise sur la table, qui revient à demander aux villes et aux sociétés de transports d’éponger 80% des déficits.

«L’offre est si insuffisante qu’elle nous fait craindre des coupures de services massives», craint Mme Doyon, qui demande plutôt au gouvernement de viser une cible de développement de l’offre de service de 7 % par année.

«Ce qu’il faut pour le Québec, c’est augmenter l’offre en services de transport collectif. Il ne faut pas la réduire», a soutenu à son tour le député libéral André Albert Morin.

«La ministre Guilbault est en train d’entreprendre la plus grande opération de sabotage du transport en commun au Québec depuis des années, un retour aux années 2000. C’est impensable», a déploré de son côté le député péquiste Joël Arseneau.

Québec «donne déjà énormément d'argent», dit Guilbault

«On est en train de la regarder éventuellement. Évidemment, je vais leur reparler pour refaire une offre. Mais chose certaine, ce n'est pas au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des déficits des sociétés de transport qui relèvent des municipalités, municipalités à qui on donne déjà énormément d'argent et qui font déjà énormément de demandes par ailleurs sur d'autres types de postes comme le logement, etc.»

Elle a souligné que 90 % du déficit anticipable de 2,5 milliards $ sur cinq ans relève des sociétés de transports du Grand Montréal. «Je ne crois pas que c'est au gouvernement du Québec, aux contribuables du Québec, de payer pour 100 % d'un déficit de plus de deux milliards dans le Grand Montréal», a dit Mme Guilbault.