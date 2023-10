L’offensive de l’Océanic tonne dans un gain de 7-3 face aux Sags

RIMOUSKI | Inspiré par le retour de son capitaine Jacob Mathieu qui a marqué deux buts, tout comme son coéquipier Alexandre Blais, l’Océanic a vaincu les Sags de Chicoutimi 7-3 ce mercredi soir à Rimouski.

Blais a ajouté une passe. Les autres buteurs des gagnants sont Tyson Goguin, Mikaël Denis et Quinn Kennedy. Julien Béland et Spencer Gill récoltent chacune deux passes. « J’ai rapidement retrouvé mes repères. On voulait rebondir après notre défaite la semaine dernière à Chicoutimi. La cohésion commence à embarquer », a commenté Jacob Mathieu.

Photo Alexandre D'Astous

« Le retour de Jacob a amené beaucoup d’énergie. Sa présence donne une belle profondeur à l’équipe. J’ai bien aimé le travail de nos six défenseurs ce soir et notre gardien a fermé la porte quand c’était le temps. Charle Truchon a joué un match colossal », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Trois buts en moins de trois minutes

Les Sags ont ouvert la marque sur leur 2e tir alors que Thomas Desruisseaux a battu le gardien avec un tir dans la lucarne. La réplique de l’Océanic n’a pas tardé et elle a été cinglante avec trois buts en deux minutes et 45 secondes, ce qui a chassé le gardien des Sags Mathys Fernandez. Alexandre Blais (9e) s’est emparé de son propre retour pour créer l’égalité 1-1. Vingt-deux secondes plus tard, Mikaël Denis a marqué son premier dans l’uniforme de l’Océanic, lui aussi sur un retour de lancer. Jacob Mathieu a inscrit le 3e but des siens.

Photo Alexandre D'Astous

« Mikaël travaille fort. Je suis content qu’il ait enfin marqué. Ça va sûrement lui donner plus de confiance », a mentionné son entraîneur.

Six buts en troisième période

Après une deuxième période sans but, six filets ont été inscrits en troisième, dont quatre par l’Océanic. Quinn Kennedy (3e) a porté la marque à 4-1 pour l’Océanic avec un tir parfait bas le long du poteau, en avantage numérique. Les Sags ont réduit l’écart à deux buts par l’entremise de Jacob Lafontaine.

Blais a marqué son deuxième but du match par la suite en s’emparant du retour de Jan Sprynar qui avait réalisé une belle poussée vers le filet adverse. Tyson Goguin a profité de la générosité du gardien des Sags Luciano Ruggiero pour marquer son 4e filet de la saison. Les Sags ont ajouté un 3e but en avantage numérique, celui de Loïc Usereau. Jacob Mathieu a marqué son 2e du match avec 20 secondes à faire.

En bref

Maxim Coursol est blessé tandis que Mathys Laurent, Olivier Théberge et Ben Cross ont été laissés de côté par Joël Perrault. L’Océanic recevra le Drakkar de Beau-Comeau pour un programme double vendredi et samedi.