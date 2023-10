Marchand veut éviter des «hausses tarifaires importantes» aux usagers du RTC

Après avoir brandi le risque d’une baisse de l’offre de service au Réseau de transport de la Capitale (RTC), le maire de Québec, Bruno Marchand, dit désormais vouloir éviter aux usagers de subir des «hausses tarifaires importantes».

«On souhaite éviter les hausses tarifaires importantes. On veut favoriser que les gens puissent prendre le transport collectif», a soutenu M. Marchand, mercredi après-midi, en marge d’un point de presse.

Au RTC, les tarifs ont été haussés en 2022 et en 2023 même si le maire Marchand a répété, chaque fois, son espoir de mettre fin à ces augmentations. Bon an mal an, les usagers financent environ le tiers du budget du RTC.

La semaine dernière, Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, a révélé que le déficit attendu au RTC pour 2024 sera de 30 M$.

Les sociétés de transport à travers le Québec se sont récemment inquiétées du fait que le gouvernement du Québec comptait éponger à peine 20% des déficits à venir.

Poursuite des discussions

Interrogé mercredi à ce sujet, le maire Marchand a dit que «les discussions» se poursuivent avec le gouvernement au sujet des déficits appréhendés de 2,5 G$, sur cinq ans, pour les réseaux de transport des dix principales villes au Québec.

D’autre part, si le palier provincial devait permettre à Québec d’appliquer une taxe sur l’immatriculation, cette taxe ne pourrait pas entrer en vigueur avant 2025. «C’est pas possible techniquement de le faire en 2024», a répété le maire Marchand.

Jeudi dernier, M. Marchand a appelé le gouvernement Legault à être «ambitieux» et à «surinvestir» dans le transport en commun. Évoquant le déficit anticipé au RTC, il avait ajouté que «pour 2024-2025, c’est des situations critiques. Si on n’a pas de meilleur financement, on sera incapable de garder la même qualité de service, la même offre de service».

-Avec la collaboration de Stéphanie Martin