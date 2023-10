Menus à petits prix: peu de bons rabais, sauf sur le poulet

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 26 octobre au 1er novembre 2023

Ça y est, l’Halloween est à nos portes !

Pour l’occasion, j’ai eu envie de vous préparer un menu spécial avec un dessert thématique. C’est une belle activité à faire avec les enfants ce week-end : la recette est facile et amusante. Elle comporte d’ailleurs une version sans noix qui pourra être glissée dans la boîte à lunch, au grand plaisir des enfants !

Le mardi, j’ai aussi pensé aux parents en sélectionnant une recette à la mijoteuse qui sera prête peu après votre retour à la maison, ce qui vous laissera les mains libres pour vous préparer et vous permettra de partir à la chasse aux bonbons le plus rapidement possible ! En préparant le maximum d’éléments la veille (sauce, coupe des légumes), la recette sera plus facile à intégrer à votre routine ce jour-là.

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Cette semaine ne passera pas à l’histoire pour ses rabais. On trouve de bons prix, mais à part le poulet entier (qui est à son plus bas, et de quelques sous seulement) on a vu mieux dernièrement. En d’autres mots : il y a de quoi avoir un panier d’épicerie avec une facture raisonnable, mais pas de quoi s’empresser à faire des réserves. Maxi et Super C sont encore une fois les bannières qui offrent à mon avis les circulaires les plus avantageuses et variées.

Voici quelques aubaines qui ont retenu mon attention :

Ananas à 1,50 $ chez Maxi

à 1,50 $ chez Maxi Bacon de marque maison (375 g) à 3,88 $ chez Super C

à 3,88 $ chez Super C Biftecks ou rôti de faux-filet à 7,99 $/lb chez Super C

à 7,99 $/lb chez Super C Bœuf haché maigre à 3,99 $/lb chez Maxi

à 3,99 $/lb chez Maxi Bouillon de marque maison (900 ml) à 1 $ chez Maxi

(900 ml) à 1 $ chez Maxi Côtes de flanc de por c à 2,88 $/lb chez Super C

c à 2,88 $/lb chez Super C Demi-longe de porc désossée à 1,97$/lb chez Walmart

à 1,97$/lb chez Walmart Épaule de porc entière à 1,50 $/lb chez Maxi

à 1,50 $/lb chez Maxi Filets de morue du Pacifique à 9,88 $/lb chez Super C

à 9,88 $/lb chez Super C Filets de saumon coho surgelés à 8,77 $/lb chez Metro

à 8,77 $/lb chez Metro Filets de truite steelhead surgelés à 8,99 $/lb chez Super C

à 8,99 $/lb chez Super C Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,99 $ chez Provigo

à 3,99 $ chez Provigo Gros œufs blancs (12) à 2,44 $ chez Super C

à 2,44 $ chez Super C Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Légumes en conserve de marque maison (341-398 ml) à 0,95 $ chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 0,95 $ chez Metro (meilleur prix de l’année) Pâtes alimentaires (700-750g) à 1 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo

à 1 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo Pilons de poulet à 1,99 $/lb chez Maxi

à 1,99 $/lb chez Maxi Poireaux (paquet de 5) à 2,99 $ chez Metro

à 2,99 $ chez Metro Poitrines de poulet désossées à 4,99 $/lb chez Metro et Provigo

à 4,99 $/lb chez Metro et Provigo Poulet entier à 1,95 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 1,95 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Rôti français non bardé à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Sauce pour pâtes (640 ml) à 1,50 $ chez Maxi

à 1,50 $ chez Maxi Saucisses déjeuner (375 g) à 3,99 $ chez Super C

à 3,99 $ chez Super C Saumon atlantique fumé surgelé (300 g) à 10,99 $ chez IGA

LUNDI

COUPELLES DE LAITUE AU PORC ET AUX POIVRONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,80 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MARDI

POULET AUX ARACHIDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 6 h 10 min

Prix par portion : 2,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pensez à faire cuire deux cuisses supplémentaires pour le repas de patates douces farcies. Ajoutez les champignons et les poivrons à la mijoteuse dès le retour à la maison (ajustez la température au besoin si la mijoteuse était sur la fonction réchaud).

MERCREDI

PÂTÉ CHINOIS VÉGÉ AUX LENTILLES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

Portions : 4

Préparation : 35 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,55 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Cette recette pourrait très bien avoir été préparée la veille. Il ne resterait qu’à la réchauffer et à la passer sous le gril le soir même.

JEUDI

BOLS DE QUINOA AUX CREVETTES ET AUX ARACHIDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Suech and Beck

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,00 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, du quinoa blanc ferait très bien l’affaire aussi ici. Quant aux pois mange-tout, comme ils ne sont pas en vedette, je vous propose de les remplacer par du chou rouge émincé ou râpé, qui apportera une belle touche de croquant lui aussi. Si vous voulez économiser un peu plus, sachez que le kale est à prix d’ami chez Super C cette semaine (0,99 $ la botte).

VENDREDI

PATATES DOUCES FARCIES AU POULET BBQ

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Bruno Petrozza

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 1,87 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous recommande d’utiliser du chou rouge émincé ou râpé en remplacement de la préparation du commerce. C’est vraiment moins cher et c’est très rapide à couper (le chou plat et le chou de Savoie sont également à 0,99 $/lb chez Super C). Vous pouvez même y ajouter votre restant de chou frisé du repas de bols de crevettes.

LUNCH

SALADE DE RIZ AUX OLIVES ET AUX LÉGUMES

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Prix par portion : 1,53 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

BISCUITS DOIGTS DE SORCIÈRE

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

64 biscuits

Préparation : 40 min

Cuisson : 25 min

Prix par biscuit : 0,16 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette