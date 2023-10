«Paul dans tous ses états»: Paul Houde sur les routes des États-Unis

Paul Houde a parcouru des centaines de kilomètres à bord d’un véhicule récréatif à travers les États-Unis au cours des derniers mois.

On le suit dans la série Paul dans tous ses états, une aventure que l’on promet aussi «captivante qu’instructive» et qui sera disponible à compter du 14 novembre prochain sur la plateforme Vrai.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Paul est accompagné pour l’occasion par l’historien Francis Primeau.

Dans les 10 épisodes de 60 minutes, les deux hommes visitent des endroits significatifs de l’histoire américaine. Ils font escale dans 11 états et dans 15 villes, alors qu’ils remontent le temps pour raconter 10 sujets historiques.

Dans la bande-annonce dévoilée mercredi, on voit les deux hommes à Memphis, au Tennessee, où ils visitent Graceland, le domaine du défunt Elvis Presley, le mythique Sun Studio où a été enregistré le premier simple de rock’n’roll et le Lorraine Motel où Martin Luther King a été assassiné en 1968. Puis ils débarquent à Los Angeles, en Californie, où ils s’intéressent aux scènes de crime des affaires O. J. Simpson et Charles Manson. Une fois à San Francisco, plus au nord, ils reviennent sur le mouvement hippie qui y est né.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

Leur périple les amène aussi à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, puis dans l’État de New York sur le site où s’est déroulé le festival Woodstock, en 1969.

Les images sont très belles si l’on se fie à ce qu’on a pu voir jusqu’ici et Paul Houde partage ses émotions et sa grande érudition tout au long de la série.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Paul dans tous ses états sera disponible sur Vrai dès le 14 novembre prochain.