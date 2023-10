Pluie et smog cet été: les attractions extérieures ont souffert des intempéries

Si les attractions touristiques québécoises ont tout de même réussi à reprendre du poil de la bête cet été et à retrouver des visiteurs, celles qui se déroulent en extérieur ont écopé des mauvaises conditions météorologiques entre les fortes pluies et le smog.

C’est ce qu’a constaté Événements Attractions Québec – un regroupement de festivals, événements et attractions touristiques – pour son bilan regroupant les données de 295 attractions de la province entre mai et août 2023.

En effet, les activités extérieures ont enregistré une baisse de 2,4% en raison des intempéries, des feux de forêt et de la mauvaise qualité de l’air.

Sur toute la période estivale, une diminution de 6,4% des visiteurs a été notée pour toutes les attractions en juillet, mois qui a fracassé des records de pluviométrie à Montréal, à Québec ou encore à Sherbrooke.

Tout n’est cependant pas perdu pour les attractions touristiques puisque la moitié des lieux observés ont connu une croissance de leur fréquentation estivale entre 2022 et 2023.

La saison avait d’ailleurs démarré en force avec une progression de 10,9% en mai, suivie d’une hausse de 2,4% et de 1,4% en août. Au total, l’augmentation pour cet été se chiffre à +0,8% par rapport à la même période en 2022.

Les activités à l’intérieur ont contribué à cette croissance puisqu’elles ont noté un bond de 7,8% entre les deux années.

Les sites historiques, patrimoniaux et religieux ont eu de beaux jours avec une hausse de 37,8% de leurs fréquentations, tout comme les spas nature et les parcs et sites naturels qui ont augmenté de 24,6%.

À l’inverse, les théâtres et salles de spectacle (-4,6%) ainsi que les zoos et aquariums (-3,2%) ont été un peu plus boudés.

«Les résultats d’achalandage des attractions du Québec sont satisfaisants dans les circonstances. Ils témoignent que, malgré un contexte plus difficile, les activités et attractions demeurent résolument le cœur de l’expérience touristique de la destination», a souligné mercredi François-G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

