Québec, ville gourmande: un mois de novembre pas plate dans les restos

Novembre est souvent synonyme de grisaille et de cocooning. Pour y remédier, plusieurs restaurateurs ont décidé d’égayer ce mois mal aimé en proposant des activités festives qui nous invitent à sortir de la maison. En voici quelques-unes pour faire de belles découvertes culinaires.

Québec Table Gourmande

Photo Ludovic Gauthier



L’événement est de retour pour une 6e année avec un record de 80 restaurants participants. Le concept est simple: des tables d’hôtes de 3 à 5 services sont concoctées spécialement pour l’occasion et offertes à prix réduit pour le brunch, le dîner ou le souper. En plus des gammes de prix habituelles (25$, 45$ et 65$), l’organisation ajoute cette année une formule à 95$ par personne dans certaines des plus grandes tables de Québec. «Cette nouvelle catégorie permet de s’éclater encore plus, que ce soit dans la gastronomie, le comfort food ou le steakhouse», s’enthousiasme Yann Latouche, président d’EvenTouch, qui chapeaute ce rendez-vous. Les épicuriens qui vont payer à l’avance leur menu recevront une carte prépayée équivalent à 50% de leur achat avant taxes afin de retourner dans un établissement participant après l’événement. «Cela permet aux gens de planifier et aux restaurateurs d’éviter les no shows», signale l’organisateur. La programmation complète est disponible en ligne.

Du 3 au 19 novembre

quebectablegourmande.com

Saint-Saveur

Photo fournie par J-EM Événements



Bien manger et donner au suivant, c’est possible? En tout cas, c’est la mission du tout nouvel événement Saint-Saveur, qui se déroulera, vous l’aurez deviné, dans le quartier Saint-Sauveur. «Ce n’est pas un événement à but lucratif, c’est assez unique. Le but, c’est d’aider les commerçants, la vitalité économique du quartier et les résidents de Saint-Sauveur», m’explique la chroniqueuse gourmande Allison Van Rassel, porte-parole de l’événement et résidente du secteur. Un brunch est organisé le dimanche et chaque billet, acheté au coût de 50 $ plus taxes, permettra à une personne qui vit de l’insécurité alimentaire de prendre part au repas. Le menu sera concocté par les chefs Guillaume St-Pierre, du Melba, Louis Bouchard Trudeau et Thania Goyette, du Pied Bleu/Renard et la Chouette, Maxime Chanhda, du Chanhda, et Tim Moroney, du restaurant Alentours. Les profits iront au Centre Durocher et au Patro Laval, où se tient l’événement. Aussi au programme : des ateliers gratuits de découverte offerts pour les enfants par l’École hôtelière de la Capitale et des kiosques gourmands.

Les 4 et 5 novembre

Achat de billets: lepointdevente.com/billets/saintsaveur

Mamma Michelangelo

Photo fournie par le Michelangelo



Le Michelangelo revient cette année avec ses dimanches festifs où l’on vous reçoit comme le font les mammas italiennes. Les recettes sont inspirées des créations de la matriarche du clan Cortina, Assunta, qui a longtemps été à la tête de la fabrique de pâtes du Michelangelo. «Ma mère continue de goûter aux recettes et elle nous dit d’ajuster telle ou telle chose», me raconte Monia Cortina, qui est récemment revenue travailler au restaurant emblématique de la famille. Son père, Nicola, qui fait rayonner la cuisine italienne depuis 50 ans, est encore très présent et s’amuse à offrir de la grappa aux clients entre les services. Au menu de ces copieux repas à partager en formule de 2, 4 ou 6 personnes ou plus, on pourra notamment déguster un antipasto, trois sortes de pâtes (gnocchi au ragù, orecchiette, saucisses italiennes et rapini, ravioli au ricotta, épinards et pancetta, crème et parmesan), deux viandes et un poisson, en plus du classique tiramisu.

Le coût par personne est de 65$ (35$ pour les moins de 10 ans).

Les 12, 19 et 26 novembre

Pour une réservation: 418 651-6262

Playa Del Karen

Photo fournie par le Tequila Lounge



Le bar éphémère Playa Del Karen revient pour la troisième année au Tequila Lounge. Le restaurant mexicain se donne des airs de tout inclus pour faire voyager ses clients dans un environnement kitsch où les décorations de Noël côtoient les palmiers. «C’est le Noël le plus cliché qu’on peut s’imaginer dans un tout inclus», lance la propriétaire Ariane Robitaille, qui s’assume totalement. Le but est de s’évader et de faire la fiesta, tout en sirotant l’un des cocktails qui ont fait la réputation de l’endroit ou en dévorant les tacos de la cheffe d’origine mexicaine Carolina. Trois options sont offertes: le menu à l’aveugle, l’expérience cocktail ou le menu à la carte. On vous remettra en prime un bracelet, comme si vous étiez dans le sud!

Du 16 au 23 décembre

www.tequilaloungequebec.com

