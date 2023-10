«Je suis fier de ma résilience»: Mathieu Betts n'a pas baissé les bras après des débuts «difficiles»

Dominant dès ses débuts partout où il est passé, l’ailier défensif Mathieu Betts a eu besoin d’une période d’adaptation quand il a fait ses débuts dans la LCF en 2019 à Edmonton, mais il a véritablement explosé cette année à sa deuxième campagne avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Betts a battu le record pour le plus grand nombre de sacs par un joueur canadien dans l’histoire de la LCF avec une récolte de 18. Il a devancé Brent Johnson, dont le chandail numéro 97 est accroché dans les hauteurs du BC Place et qui a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2018, et Jamaal Westermann, des Blue Bombers de Winnipeg.

Betts est passé à l’histoire, vendredi dernier, dans une défaite de 41-16 face aux Stampeders de Calgary alors qu’il a réussi à mettre la main au collet de Jake Maier.

«C’est un bel accomplissement personnel, a-t-il souligné, mercredi, après l’entraînement des Lions, mais je ne suis pas en mode célébration parce que je souhaite avant tout terminer la saison en force avec les éliminatoires qui débutent sous peu. Ce record est le reflet du projet 2022 quand je suis arrivé à Vancouver. Des gens avaient des doutes sur notre ligne défensive qui avait été complètement transformée. C’est le fun pour moi, mais je suis fier que notre groupe soit mis en lumière.»

Départ difficile à Edmonton

Ses deux premières saisons à Edmonton en 2019 et 2021 n’ont pas été évidentes. Son arrivée à Vancouver a été salutaire. Avec 18 sacs, Betts a surpassé les 9 qu’il avait réussis à ses trois premières campagnes.

«Je ne me suis pas remis en doute après la saison 2021 qui a été nulle sur le plan des statistiques, mais je n’étais pas heureux, a-t-il résumé. Ce fut une année frustrante. Je n’ai rien changé dans mon approche et ma préparation. Mes succès de cette année démontrent que j’ai toujours fait les bonnes choses même quand c’était plus difficile. Je suis fier de ma résilience et d’avoir continué de croire en moi.»

«Je m’en serais passé de ces saisons difficiles, d’ajouter Betts, mais de bonnes choses arrivent quand tu continues de travailler. Mon objectif est maintenant d’être le plus constant possible.»

Crédit à son entraîneur de position et à David Ménard

Ancien joueur étoile des Alouettes, John Bowman occupe le poste d’entraîneur de la ligne défensive des Lions depuis deux ans. «Après 14 saisons dans la LCF, il connaît tout et nous met en confiance en nous faisant croire en nos moyens, a expliqué Betts. Je regardais les Alouettes plus jeune et John était un joueur inspirant. C’est un peu spécial d’être dirigé par ce Québécois d’adoption. Je me retrouve dans un environnement positif comme c’était le cas à Notre-Dame, au Vieux Montréal et à Laval.»

Betts a aussi de bons mots pour David Ménard avec qui il partage le boulot comme ailier défensif et qui est de retour avec les Lions depuis 2022 après une saison avec les Alouettes de Montréal. «Je bénéficie de son expérience. Ses connaissances et sa préparation m’aident. Nous ne sommes pas en mission de représenter le football québécois, mais nous sommes fiers de notre parcours et ça démontre que le football est en santé chez nous.»

«C'est impressionnant ce que Mathieu a fait»

Aux premières loges pour assister aux exploits de Betts pendant cette saison historique, le joueur de ligne défensive David Ménard a apprécié chaque moment. «C’est impressionnant ce que Mathieu a fait, a souligné le choix de quatrième ronde des Lions en 2014. Il n’a rien changé dans son jeu. Il a utilisé la même recette en misant sur sa vitesse, sa vision du jeu et son intensité.»

«Il n’a parlé de ça à personne, mais je pense qu’il y avait un feu supplémentaire qui brûlait d’accomplir ce que les gens pensaient qu’il était capable de faire, de poursuivre l’ancien porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal. Au quotidien, on avait la même routine. Ce n’est pas un gars qui fait la grosse tête et c’était juste normal pour lui qu’il connaisse du succès. C’est impressionnant que son attitude n’ait pas changé.»

Deux honneurs importants

Alors que toutes les équipes du circuit Ambrosie ont fait connaître leurs joueurs les plus méritants, aujourd’hui, les Lions ont choisi Betts comme joueur défensif par excellence et meilleur Canadien. L’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu deux sacs ou plus à quatre reprises, dont une soirée de trois le 22 juin face aux Bombers et il a dominé les joueurs de ligne défensive des Lions avec 42 plaqués.

«Ce sont des honneurs incroyables parce qu’il y a plusieurs bons joueurs défensifs et Canadiens ici, a mentionné Betts. C’est vraiment flatteur d’être reconnu parmi tous ces bons joueurs.»