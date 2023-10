La formule du repêchage de la LNH va changer

La majorité des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont voté en faveur d’un changement de format concernant le repêchage, ont rapporté plusieurs médias mercredi.

En effet, cette nouvelle version consisterait en ce que tous les clubs restent dans leurs quartiers, ce qui est déjà le cas dans la NBA et la NFL. Les espoirs et le commissaire du circuit Gary Bettman resteraient, quant à eux, sur place.

Voyez les explications de Renaud Lavoie en vidéo principale.

Selon Elliotte Friedman, les discussions à ce sujet se poursuivront lors de la réunion des directeurs généraux au mois de novembre, puis celle des gouverneurs en décembre. La première édition de ce tout nouvel encan devrait avoir lieu en 2025, avec une possibilité pour le mois de juin 2024.

Plusieurs facteurs expliqueraient cette réorganisation, comme l’a expliqué Friedman dans sa chronique 32 Thoughts.

«Le repêchage qui se tient les 28 et 29 juin et la journée des agents libres le 1er juillet était un enjeu majeur, a-t-il écrit. Le coût en est un autre. Certaines équipes avaient l’impression que leurs plans étaient découverts parce que les tables étaient trop proches et que des choses étaient entendues.»