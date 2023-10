Suggestion pour régler un problème de santé intime

Comme plusieurs des personnes qui vous lisent et qui l’ont déjà fait, il m’apparaît nécessaire de donner une information issue de mon expérience de vie concernant le SCI (syndrome du côlon irritable), lequel cause de si éprouvantes et subites diarrhées.

Après avoir vécu plus de 25 ans avec ce désagréable problème, j’ai enfin eu le bonheur de rencontrer un médecin qui m’a donné une prescription pour un médicament en poudre à prendre deux fois par jour dans du jus ou quelque autre liquide, au moins une heure après la prise de tout autre médicament. Pour le bénéfice de toutes celles que ça intéresse, cette poudre s’appelle OLESTYR. J’imagine que la posologie doit être différente en fonction de la personne concernée. Également avec l’accord de ce médecin je prends de quatre à six IMMODIUM par jour. Mais actuellement, je songe à faire certains essais pour en diminuer la quantité, car je crains qu’à la longue, l’effet du médicament finisse par s’atténuer.

Au bénéfice de vos lectrices, je souligne que ce médecin m’avait souligné que la prise d’un médicament antidépresseur pouvait avoir une incidence sur le flux intestinal, mais qu’il ne croyait pas valable de m’en donner une.

Une chose importante à souligner à cette personne qui avouait ne pas se sentir capable de parler de son problème avec son conjoint parce qu’elle en avait honte, c’est de lui en parler à tout prix comme vous le lui avez suggéré. D’ailleurs, une simple recherche sur internet lui fera comprendre à quel point ce problème est difficile à vivre et surtout à gérer. Ainsi il pourra faire preuve de plus de souplesse à son endroit.

Pour en terminer avec mon cas personnel, la prise de cette poudre fut concluante, car normalement j’avais des problèmes de deux à trois fois par semaine, et là, ça s’est arrêté quasi complètement. À cause de cela j’étais devenue casanière, car je craignais de devoir me rendre aux toilettes en tout temps. Et en voyage, je ne vous dis pas à quel point ça pouvait devenir compliqué de toujours se retrouver à quelques portes d’une toilette disponible.

Anonyme aussi, mais maintenant plus heureuse

Comme toujours, je signale que ce médicament étant sous ordonnance, un médecin doit obligatoirement être consulté pour en obtenir. Il est en effet important comme vous le soulignez, d’avertir nos proches quand on vit une situation embarrassante, car ça permet de mieux faire face aux inconvénients que ça cause.