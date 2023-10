Tournage du film «Vous n’êtes pas seuls»: Pier-Luc Funk et Marianne Fortier en vedette dans une comédie romantique

Pier-Luc Funk et Marianne Fortier incarneront deux âmes esseulées qui tombent en amour dans Vous n’êtes pas seuls, une comédie romantique teintée de science-fiction. Le tournage du long métrage débute jeudi à Laval.

François Papineau, Sandrine Bisson, Blaise Tardif et Micheline Lanctôt font aussi partie de la distribution de ce premier long métrage des coréalisateurs Marie-Hélène Viens et Philippe Lupien.

Photo d'archives, Agence QMI

L’intrigue de Vous n’êtes pas seuls tourne autour du personnage de Léo (Pier-Luc Funk), un livreur de pizza qui vient de tomber amoureux d’une jeune femme, Rita (Marianne Fortier). Sa rencontre avec un extraterrestre aux allures de chauffeur de taxi (François Papineau) viendra mettre en péril le début de sa relation avec Rita.

«J’ai adoré le scénario, mais aussi le ton du film, indique Pier-Luc Funk, en entrevue au Journal.

«J’ai aimé la vérité avec laquelle les personnages parlent et l’angle de la science-fiction mélangée avec la comédie romantique. Je trouve vraiment que c’est un mélange intéressant. C’est quelque chose qu’on n’a pas vu souvent, en tout cas.»

Solitude urbaine

Pier-Luc Funk s’est aussi reconnu dans le thème de la solitude urbaine abordé dans le film.

«Ça parle d’une tristesse que j’ai vécue, celle d’un petit gars qui est un peu pogné dans le carcan de la banlieue à se demander si c’est vraiment là qu’il veut être et si ça vaut la peine de risquer de se faire aimer ou de juste rester seul. Ce sont des questions que je me suis moi-même déjà posées. C’est vraiment un élément du scénario qui est venu me chercher.»

Marie-Hélène Viens et Philippe Lupien ont écrit le scénario de Vous n’êtes pas seuls en pensant spécifiquement à Pier-Luc Funk, Marianne Fortier et François Papineau pour les trois rôles principaux du film.

«Ils sont là, dans nos têtes, depuis le début de l’écriture, relate Philippe Lupien. Il y a deux ans, on les a approchés pour faire une lecture du scénario. On a été chanceux, ils ont tous accepté d’embarquer dans le projet.»

Le tournage de Vous n’êtes pas seuls se déroulera à Laval et sur la Rive-Sud de Montréal pendant 24 jours. Le film prendra l’affiche en 2024.