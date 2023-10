Travaux du boulevard Guillaume-Couture : un nouveau programme d’aide pour les entreprises touchées

La Ville de Lévis mettra en place un programme d’aide financière afin de donner un coup de main aux entreprises qui seraient affectées par les travaux de réaménagement du boulevard Guillaume-Couture, dont la première année s'achève.

Le programme vise principalement à venir en aide aux entreprises affectées par l'exécution des travaux d’ajouts de voies réservées au transport collectif et de pistes multifonctionnelles dans certains secteurs du boulevard Guillaume-Couture à Lévis et Saint-Romuald.

Comme ces derniers ont pour effet d'entraver la circulation, cela pourrait nuire à l'achalandage de certaines entreprises. Elles pourraient donc bénéficier d’un prêt sans intérêt allant de 5000 $ à 20 000 $ à compter de janvier 2024.

«On a tout mis en œuvre pour minimiser l’impact. [...] Jusqu’à maintenant, les commerçants nous disent que c’est plate pendant la construction, mais qu’ils voient les effets positifs que ça va avoir», a expliqué le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

«De manière générale, les commerçants sont contents, mais il y a un petit passage obligé. Jusqu’à maintenant, ça se déroule très bien», a-t-il ajouté en marge d’une visite du chantier mercredi.

Lehouillier satisfait

«Nous pouvons conclure que la première année des travaux sur le boulevard Guillaume-Couture s’est déroulée au-delà de nos attentes», note-t-il.

Même si le coût des travaux est passé de 87,9 millions $ à 149 millions $ en mai dernier en plus d'un retard de deux ans, le maire de Lévis estime qu’il s’agit d’une importante réalisation alors que le boulevard sera la «colonne vertébrale pour le transport en commun».

«Au fond, on est en train de dessiner les grands boulevards urbains d’avenir. Des boulevards urbains plus conviviaux, avec des trottoirs élargis et des pistes cyclables hors rues», souligne celui qui croit que cela facilitera la mobilité des usagers.

D’ici là, les chantiers se poursuivront dans les deux secteurs d’intervention pour encore quelques semaines, mais devraient se conclure au maximum en début de décembre selon les conditions météorologiques.

Encore des travaux à venir

Durant la pause hivernale, deux voies automobiles par direction seront rétablies, de même que les passages piétons. Des interventions ponctuelles de moins grande envergure pourraient également être faites au courant de l’hiver.

Les chantiers devraient ensuite reprendre en avril ou en mai prochain avec la finalisation du côté sud, avant d’amorcer le côté nord pour la majeure partie de l’année 2024.

La fin des travaux dans les deux zones d’interventions actuelles est prévue pour 2025. Pour le secteur de Lévis, la seconde phase de travaux s’échelonnera ensuite de 2025 à 2027 afin de réaliser la portion entre le boulevard Alphonse-Desjardins et la rue Saint-Omer.