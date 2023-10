Un objectif de 1 million $ pour la campagne Noeudvembre 2023

Pour sa 10e année, la campagne Noeudvembre vise à amasser 1 million $ pour la lutte au cancer de la prostate.

La campagne Noeudvembre a pris son envol, hier, avec le lancement de la 10e édition de l’événement. À l’hôtel de ville de Québec, le maire, Bruno Marchand, l’ambassadrice 2023, Ève-Marie Lortie, la porte-parole de Procure, Isabelle Pagé, et le président-directeur général de Procure, Laurent Proulx, ont fait appel à la générosité des donateurs, qui peuvent de nouveau cette année se procurer le nœud papillon emblématique.

Recherche et soutien

Les fonds sont remis à la recherche et au soutien des personnes atteintes du cancer de la prostate, le cancer le plus fréquent chez les hommes. Il s’agit d’un «engagement important pour sensibiliser, faire connaître, augmenter la connaissance et sortir des tabous», a exprimé le maire.

La campagne a permis d’amasser 5 millions $ depuis 2014, par la vente de nœuds papillon, a révélé M. Proulx. Cette année, on peut aussi se procurer des mouchoirs de poche et des bas aux couleurs de Procure.

En parler

Pour Ève-Marie Lortie, il est important d’entretenir la conversation autour de cette maladie. «Les femmes, on est les alliées de cette cause-là.»

Isabelle Pagé, fille de Jean Pagé, décédé il y a quatre ans du cancer de la prostate, a souligné l’importance pour les hommes d’aller chercher du soutien. La campagne sert justement à financer une ligne téléphonique d’aide. «C’est une mine d’or d’information», dit celle qui veut perpétuer l’engagement de son père.