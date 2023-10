Un protramway appelle à une plus grande participation du secteur public

Pour limiter la hausse des coûts du tramway, une plus grande participation du secteur public dans le processus de financement du mégaprojet est souhaitable, selon un militant protramway.

«Face à l’incertitude associée à l’inflation et aux taux d’intérêt, les consortiums sont obligés de se donner une marge de manœuvre. On va payer ces marges de manœuvre», a soutenu Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’environnement (CRE), région de la Capitale Nationale.

Selon lui, «si les consortiums se prémunissent pour le pire et que le pire arrive, on va avoir payé le juste prix. Mais si le pire n’arrive pas, on va avoir quand même payé ce prix-là, et eux vont pouvoir se payer de gros boats sur le lac Saint-Joseph».

Plus grande agilité

Reprenant un argument martelé récemment par Yvon Charest, président du CA du groupe J’ai ma passe, M. Turgeon a rappelé que des institutions comme la Société québécoise des infrastructures ou la Caisse de dépôt et placement du Québec ont accès à des taux de financement beaucoup plus avantageux que le secteur privé.

Plus généralement, Alexandre Turgeon préfère l’option d’une gestion par lots du mégaprojet par la Ville de Québec (comme pour le Centre Vidéotron), plutôt qu’un partenariat avec le privé.

D’après lui, «ça nous donnerait probablement une plus grande agilité pour adapter les plans et devis et améliorer la qualité d’insertion du tramway un peu partout où il va passer».

Un phénomène général

De son côté, Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole d’Accès transports viables, n’était pas surprise de lire dans Le Journal que le coût des projets de transport sur rail a explosé presque partout au Canada. «Ça ne s’applique pas juste au transport en commun. C’est aussi le cas pour les ponts routiers, les écoles ou les hôpitaux», a-t-elle énuméré.

Cette dernière s’est par ailleurs demandé si le problème a été d’annoncer, dès mars 2018, un budget de 3,3G$ pour un mégaprojet dont la réalisation devait durer plusieurs années.

«Je me questionne si le fait de donner un chiffre précis en début de processus nuit à l’acceptabilité sociale», a-t-elle laissé tomber, arguant que les surcoûts sont pratiquement systématiques.