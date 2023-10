GENOIS, Guy Phileas



Au CHSLD René-Lavoie de Disraeli, le 15 octobre 2023, est décédé Monsieur Guy Phileas Genois, à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Madame Ghislaine Genois et le fils de feu Arthur Genois et de feu Jeanne D’Arc Huard. Natif de St-Raymond-de-Portneuf, il demeurait à Disraeli. La famille recevra les condoléances des parents et amis (es) à :Heures de visite :à compter de 9h, suivi d’une. L’urne cinéraire sera mise en terre ultérieurement à St-Raymond-de-Portneuf. M. Guy Phileas Genois laisse dans le deuil son épouse, Mme Ghislaine Genois. Il est allé rejoindre sa soeur, feu Lise Genois (feu Serge Turgeon). Il laisse également dans le deuil sa tante, Louisette Huard ainsi que ses 3 belles-soeurs : Hélène Genois (Robert Beaudoin), Murielle Genois (Roch Beaupré) et Lucille Vézina (feu Gilles Genois). Sont également affligés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Son épouse tient à remercier sincèrement tout le personnel du CLSC et du CHSLD René-Lavoie de Disraeli pour l’attention et les bons soins prodigués avec bienveillance à M. Guy Phileas Genois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.