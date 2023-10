RACINE, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2023 à l'âge de 60 ans, est décédée dame Carole Racine, conjointe de monsieur Daniel Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Racine et de feu dame Juliette Martineau. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans une grande peine son conjoint, son grand amour et son meilleur ami Daniel Giroux, sa belle-fille qu'elle a accueillie à bras ouvert, Julie-Anne Germain (Dominique Brouillet) ainsi que leurs enfants; ses frères et sœurs, qu'elle aimait tellement, ses beaux-frères et belles-sœurs : Suzanne (Albert Lachance), Pauline (Jules-Aimé Lachance), feu Jean-Guy (Thérèse Bilodeau), Monique (feu Rosaire Lachance), André (Yvette Lachance), feu Jacques (Nicole Laliberté), Lise (feu Réal Rouillard), Claire (Yvon Leclerc), Jean-Paul (Sylvie Guay), Carmen (feu Michel L'Heureux), Denis (Martine Paradis), Réjean (Manon Villemaire), Jules (Diane Moffet); sa filleule adorée Elisabeth Racine (Carlo Borsa); sa belle-mère Georgette Fortier, qui a été comme une deuxième mère et son beau-frère David Giroux (Geneviève Cardinal). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et amis(es). Une mention spéciale est de mise pour Myriam, pour son aide précieuse et sa grande disponibilité, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, merci de tout cœur. La famille désire remercier docteure Frédérique Bissonnette et son équipe pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 140, Montréal, Qc, H1N 1C1, https://poumonquebec.ca/don/en-lhonneur-de/