GERMAIN AMY, Thérèse

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Amy, épouse de monsieur Jacques Germain. Elle était la fille de feu Georges Amy et de feu Maria Ozenne. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Guy, Catherine et sa fille Valérie (Maxim Garneau), Mariève (Laurent Bédard) et son fils Alek; ses frères et sœurs : feu Denise (feu Lucien Bréard), Marguerite et sa fille Micheline (Georges Victorin), feu Pierre (feu Thérèse Duchemin), feu Francine (feu André Oberti), feu Yvette (Jean Simon), feu Jeanine (feu Yves Cord'homme) ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines de la famille Ozenne vivants en France. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-parents : feu Adrien-Émile Germain et feu Berthe Caron, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain : Lucie (Maurice Grimard), Jacqueline (feu Jean-Guy Landry), Bernadette (Francois Lajoie), Marie (Jacques Lemay), Jacinthe (Raynald Breton), Marguerite (Jean Turcotte), Rita (Jacques Martineau), Francois (Christine Montmigny), Guy ((feu Hélène Gendron) Johanne Brisson)), feu Renald (Micheline Hamel (Gérard)), Céline (Jean-Pierre Legault), Louise (Roger Lemay), Hélène (Yves Desrochers); sa belle-mère par alliance : Françoise Kreussler et ses enfants Nathalie (Michel), Isabelle (Luc) et Stéphane (Christina); ses neveux et nièces vivant au Canada; ainsi que de nombreuses amies du Cercle de l'Amitié, des Fermières et des collègues dans le bénévolat. Remerciement spécial à Diane Boulanger et au personnel du CLSC et de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, du 8e et du 7e étage, pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis.