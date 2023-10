LEBLOND, Jacques



Il y a des mots que l'on ne voudrait jamais écrire. Et celui-ci en fait partie. Mon amoureux, Jacques Leblond, vient de laisser ma main. Il est décédé au CHUL, le 11 octobre 2023, à l'âge de 75 ans. Il était le fils de M. Joseph Leblond et Mme Marguerite Binet. Il restera avec tendresse et amour dans le coeur de son amoureuse depuis 52 ans, Marie-Cécile Laflamme.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Cécile; son frère Michel (Lucie Carrier); son beau-frère Denis Laflamme (Doris Laroche); ses belles-soeurs : Raymonde Coulombe (Gérard), Georgette Danis (André) et Jacqueline Grenier (Paul-Émile); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il laisse aussi de nombreux amis, dont Louis Dumont et ses amis de Hawaiian Gardens. Ses amis d'amour ont veillé sur lui jusqu'à son départ : Pierre et Lisette, Bernard et Nicole, Claude et Lise, Bob et Muriel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.