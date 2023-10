MALTAIS TREMBLAY, Solange



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Solange Maltais, épouse de monsieur Georges-Etienne Tremblay. Elle était la fille de feu madame Adrienne Couturier et de feu monsieur Joseph Maltais. Native de La Malbaie, elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Maltais laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Mario (Josée Dion) et Francine ; ses petits-enfants : Marianne et Jérôme (Noémie Lavallée), Marie-Pier et Isabelle (Brivael Simon) ; ses soeurs et son frère : Micheline, Jean-Pierre (Assompta Tremblay) et Danielle (Raynald Côté) ; ses belles-soeurs et son beau-frère : Véronique Tremblay (feu Régis Maltais), Marie-Ange Dallaire (feu Jean-Philippe Tremblay) et Yvan Dufour (feu Desneiges Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu : Claudette (feu Maurice Boies), Louise (feu Félix Breton) et Réal (prêtre). Un remerciement spécial au personnel de la résidence Ste-Marguerite ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com