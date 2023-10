MICHEL, Jocelyn



À son domicile, le 10 octobre 2023, à l'âge de 64 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jocelyn Michel, époux de madame Marianne Fortier, fils de feu madame Anita Lachance et de feu monsieur Joseph Michel. Il demeurait à Québec et autrefois de St-Ferréol-Les- Neiges.Il laisse dans la tristesse de son départ son épouse Marianne Fortier, ses frères et soeurs : Marc (Ginette Lamarre), Nicole (Alain Bouchard), Martine (Daniel Turcotte), Sylvain (Sylvie Ronco). Il était le frère de feu Yves (Nancy Gagnon). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs : Lise Fortier (Michel Duchenes), Claude et Jacques Fortier, Nathalie Fortier (Alain Ménard) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces dont son filleul Jean-Daniel Turcotte, cousins, cousines et ami.es. Son épouse tient à remercier la famille Michel et Fortier pour le soutien apporté à Jocelyn au cours des dernières années.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ferréol-Les-Neiges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Animo pour la vie www.fondationanimo.org